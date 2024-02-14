Врач Иванова: жарка до «румяной корочки» делает продукт канцерогенным, онколог Воробьев рассказал других продуктах, вызывающих рак

«Самые опасные жареные продукты — это те, которые имеют корочку: мясо, наггетсы, чебуреки и пирожки. Во время обжарки канцероген акриламид образуется в верхнем слое — корке», — отмечает терапевт.

"Канцерогены — это вещества, которые могут способствовать развитию рака. Однако важно отметить, что большинство продуктов не являются канцерогенными, и ключевым фактором в профилактике рака является разнообразное и здоровое питание, а также общий здоровый образ жизни. Некоторые продукты, при чрезмерном потреблении или при несоблюдении правил приготовления, могут представлять потенциальный риск", - говорит Воробьев.

Примеры потенциально канцерогенных продуктов

Обработанные мясные продукты: копченое, вяленое и соленое мясо, а также продукты из него, могут содержать вещества, связанные с увеличенным риском развития рака.

копченое, вяленое и соленое мясо, а также продукты из него, могут содержать вещества, связанные с увеличенным риском развития рака. Красное мясо: чрезмерное потребление красного мяса, особенно жареного или обработанного при высоких температурах, может быть связано с увеличенным риском рака.

чрезмерное потребление красного мяса, особенно жареного или обработанного при высоких температурах, может быть связано с увеличенным риском рака. Фаст-фуд и жареная пища: продукты, жаренные в глубоком масле, могут содержать канцерогенные вещества, особенно если они подвергаются высоким температурам.

продукты, жаренные в глубоком масле, могут содержать канцерогенные вещества, особенно если они подвергаются высоким температурам. Продукты с добавленным сахаром: чрезмерное потребление сахара и продуктов с высоким содержанием сахара может быть связано с различными заболеваниями, включая рак.

чрезмерное потребление сахара и продуктов с высоким содержанием сахара может быть связано с различными заболеваниями, включая рак. Алкоголь: регулярное и чрезмерное употребление алкоголя может повысить риск развития нескольких видов рака.

регулярное и чрезмерное употребление алкоголя может повысить риск развития нескольких видов рака. Консерванты и добавки: некоторые исследования связывают определенные консерванты и добавки в пищу с увеличенным риском рака.

"Среди консервантов я бы особенно выделил аспартам (заменитель сахара), бензонаты (используются в газировках), сульфиты (ими часто обрабатывают сухофрукты)", - утверждает онколог.

Подробные исследования показывают, что при обработке таких продуктов, как мясо и хлеб, при высоких температурах образуется вещество, называемое акриламидом.Этот канцерогенный соединитель может увеличить риск развития различных типов рака, включая рак груди, прямой кишки и желудка.канцерогенность румяной корочки, а также назвал другие продукты, которые опасны для здоровья.Важно помнить, что умеренное потребление этих продуктов в контексте общего здорового образа жизни и питания не обязательно приведет к развитию рака.Ранее МедикФорум писал о пользе гречишного чая.

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