Врач Макеева рассказала, как вылечить синдром хронической усталости, невролог Алехина перечислила главные признаки заболевания

Почему возникает хроническая усталость

эндокринные заболевания;

анемия;

вирусные инфекции и другие.

"Симптомы СХУ могут различаться у разных людей, и их трудно объяснить другими медицинскими состояниями", - говорит Алехина

Длительная усталость. Основным симптомом является чувство усталости, которое длится более 6 месяцев и не облегчается отдыхом. Эта усталость может быть сильной и мешать обычным повседневным активностям.

Основным симптомом является чувство усталости, которое длится более 6 месяцев и не облегчается отдыхом. Эта усталость может быть сильной и мешать обычным повседневным активностям. Потеря памяти и концентрации. Люди с СХУ часто жалуются на проблемы с памятью и концентрацией, иногда называемые "мозаичной" или "туманным" мышлением.

Люди с СХУ часто жалуются на проблемы с памятью и концентрацией, иногда называемые "мозаичной" или "туманным" мышлением. Боль в мышцах и суставах. Многие пациенты испытывают боли и болезненность в мышцах и суставах, похожие на симптомы, характерные для фибромиалгии.

Многие пациенты испытывают боли и болезненность в мышцах и суставах, похожие на симптомы, характерные для фибромиалгии. Бессонница и другие нарушения сна. Проблемы со сном, включая бессонницу, часто встречаются у людей с СХУ.

Проблемы со сном, включая бессонницу, часто встречаются у людей с СХУ. Боль в горле и увеличенные лимфатические узлы. Некоторые могут испытывать боль в горле, чувство, будто у них "приходит простуда", а также увеличенные лимфатические узлы.

Некоторые могут испытывать боль в горле, чувство, будто у них "приходит простуда", а также увеличенные лимфатические узлы. Головные боли. Головные боли, включая мигрени, могут быть частью симптоматики СХУ.

Головные боли, включая мигрени, могут быть частью симптоматики СХУ. Неустойчивость и головокружение. Некоторые люди могут испытывать ощущение дескрипции и головокружение.

Некоторые люди могут испытывать ощущение дескрипции и головокружение. Чувствительность к свету и звуку. Также пациенты отмечается увеличенная чувствительность к свету и звукам.

"Важно отметить, что симптомы СХУ могут варьироваться в интенсивности и продолжительности у разных людей. Диагноз СХУ устанавливается после исключения других возможных причин симптомов и соответствия критериям, установленным медицинскими организациями. Если у вас возникли подобные симптомы, важно обратиться к врачу для правильного диагноза и управления состоянием", - советует Алехина.

О том, что это за состояние и как с ним справиться, «Вечерней Москве» рассказала психиатр, психотерапевт,Лечение синдрома хронической усталости основано на комплексном междисциплинарном подходе и направлено на отдельные симптомы, такие какВ терапии СХУ используют несколько методов.направлена на изменение негативного мышления и поведения на более эффективное, что помогает справиться с симптомами усталости, например преодолеть катастрофизацию своего состояния, фиксацию на тягостных симптомах, отказаться от избегающего поведения. Помимо этого, психотерапия помогает справиться с симптомами депрессии, тревоги, нарушениями сна, утверждает специалист.Астения не является специфичным проявлением конкретной болезни и может встречаться при самых различных заболеваниях, например:рассказала как определить, что у вас синдром хронической усталости.Ранее МедикФорум писал о пользе гречишного чая.

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