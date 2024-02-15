Врач Волкова: недостаток углеводов и железа в рационе провоцирует постоянную усталость

«Люди в какой-то момент не выдерживают постоянного напряжения. Появляется стресс, который дополнительно усугубляет проблему, истощая организм. Одни отмечают, что чувствуют себя «разбитыми» уже с самого утра, другие сильно устают к вечеру», - отметила специалист в Telegram.

«Другая причина – дефицит железа, наличие анемии. Поэтому сдаем общий анализ крови, ферритин», - поделилась эксперт.

«Если усталость "накрывает" прямо с утра, то нужно проверить кортизол».

Врач Волкова рассказала, что проблема усталости часто недооценивается. Многим кажется, что достаточно просто выспаться, чтобы снова чувствовать себя бодрым, – но это не так. Постоянная усталость может быть следствием таких изменений в организме, которые не устраняются только отдыхом и сном.Волкова предупредила, что постоянную усталость может провоцировать недостаток углеводов в повседневном рационе – прежде всего, сложных углеводов в виде пищевых волокон или клетчатки. Врач считает, что для подержания стабильного уровня энергии необходимо употреблять цельные крупы, овощи, цельнозерновой хлеб. При их употреблении уровень сахара в крови повышается постепенно, что и обеспечивает ровный, без колебаний энергетический тонус.Также Екатерина Волкова обратила внимание на то, что постоянная усталость часто ассоциируется с нехваткой железа.Врач добавила, что к состоянию постоянной усталости во многих случаях ведут проблемы с надпочечниками и связанные гормональные дисбалансы, а также хронический стресс и недосып.О чем еще не стоит забывать – причиной синдрома хронической усталости могут быть вирусные заболевания, воспалительные процессы. При этом могут наблюдаться и повышенная температура, увеличенные лимфоузлы, суставная и мышечная боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что резкое изменение запаха тела может говорить о наличии заболеваний

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