Врач Волкова: недостаток углеводов и железа в рационе провоцирует постоянную усталость
Врач Екатерина Волкова назвала причины постоянного ощущения усталости.
Врач Волкова рассказала, что проблема усталости часто недооценивается. Многим кажется, что достаточно просто выспаться, чтобы снова чувствовать себя бодрым, – но это не так. Постоянная усталость может быть следствием таких изменений в организме, которые не устраняются только отдыхом и сном.
«Люди в какой-то момент не выдерживают постоянного напряжения. Появляется стресс, который дополнительно усугубляет проблему, истощая организм. Одни отмечают, что чувствуют себя «разбитыми» уже с самого утра, другие сильно устают к вечеру», - отметила специалист в Telegram.
Волкова предупредила, что постоянную усталость может провоцировать недостаток углеводов в повседневном рационе – прежде всего, сложных углеводов в виде пищевых волокон или клетчатки. Врач считает, что для подержания стабильного уровня энергии необходимо употреблять цельные крупы, овощи, цельнозерновой хлеб. При их употреблении уровень сахара в крови повышается постепенно, что и обеспечивает ровный, без колебаний энергетический тонус.
Также Екатерина Волкова обратила внимание на то, что постоянная усталость часто ассоциируется с нехваткой железа.
«Другая причина – дефицит железа, наличие анемии. Поэтому сдаем общий анализ крови, ферритин», - поделилась эксперт.
Врач добавила, что к состоянию постоянной усталости во многих случаях ведут проблемы с надпочечниками и связанные гормональные дисбалансы, а также хронический стресс и недосып.
«Если усталость "накрывает" прямо с утра, то нужно проверить кортизол».
О чем еще не стоит забывать – причиной синдрома хронической усталости могут быть вирусные заболевания, воспалительные процессы. При этом могут наблюдаться и повышенная температура, увеличенные лимфоузлы, суставная и мышечная боль.
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Екатерина Волкова
Здоровье
врач-диетолог, эндокринолог
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