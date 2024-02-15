Онколог Варфоломеева назвала главные признаки детского рака, врач Воробьев рассказал о распространенных видах рака у детей

«Их выявляют при проведении тех или иных исследований: анализа крови, УЗИ, рентгенологического исследования грудной клетки, скрининга на первом году жизни, ультразвукового скрининга плода у беременной женщины», — отметила врач.

"Наиболее распространенным видом рака у детей является лейкемия. Лейкемии — это группа раковых заболеваний, связанных с нарушением процесса образования крови в костном мозге. Среди детей, лейкемия составляет значительную часть случаев онкологии. В рамках лейкемий, наиболее часто диагностируют острую лимфобластную лейкемию (ОЛЛ) и острую миелобластную лейкемию (ОМЛ)", - говорит Воробьев специально для МедикФорум.

Нейробластома. Это опухоль, которая образуется из нервных клеток. Она может возникнуть в любой части нервной системы, чаще всего в надпочечниках.

Это опухоль, которая образуется из нервных клеток. Она может возникнуть в любой части нервной системы, чаще всего в надпочечниках. Остеосаркома. Рак костей, который часто развивается в длинных трубчатых костях, таких как бедро или верхний конец плеча.

Рак костей, который часто развивается в длинных трубчатых костях, таких как бедро или верхний конец плеча. Ретинобластома. Злокачественная опухоль, поражающая глаз, обычно дети младшего возраста.

Злокачественная опухоль, поражающая глаз, обычно дети младшего возраста. Нефробластома (Вильмсова опухоль почки). Рак почек, который чаще всего встречается у детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Рак почек, который чаще всего встречается у детей в возрасте от 2 до 5 лет. Гепатобластома. Рак печени, который может встречаться у младенцев и детей младшего возраста.

Рак печени, который может встречаться у младенцев и детей младшего возраста. Саркомы мягких тканей. Опухоли, развивающиеся в мягких тканях организма, таких как мышцы или соединительные ткани.

Опухоли, развивающиеся в мягких тканях организма, таких как мышцы или соединительные ткани. Лимфомы. Некоторые виды лимфом, такие как лимфобластная лимфома, могут встречаться у детей.

По словам специалиста, вызывать тревогу могут быстрая утомляемость, постоянная слабость и отсутствие аппетита у ребенка. Если имеются подобные симптомы, то необходимо обратиться к врачу, пройти скрининги, чтобы как можно скорее установить причину.Чем раньше будет выявлена проблема, тем быстрее начнется лечение. Это обеспечит шансы на положительный исход.В некоторых случаях у ребенка поднимается температура, хотя никаких проявлений простуды, гриппа или ОРВИ не имеется. Это значит, что таким образом о себе дает знать воспалительный процесс и рост опухоли. В любом случае, лучше обратиться к специалисту, чтобы не потерять время,дополнил коллегу, рассказав о самых распространённых видах рака у детей.Помимо лейкемии, у детей могут встречаться различные виды рака.Важно отметить, что рак у детей является редким явлением, и точный тип рака может варьироваться в зависимости от возраста, пола и других факторов. Точное определение вида рака и его характеристик требует медицинской диагностики.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира для пожилых людей.

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