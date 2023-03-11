Онколог Воробьев перечисл симптомы рака прямой кишки
Онколог Воробьев рассказал все, что вам нужно знать о раке кишечника, включая предупреждающие признаки.
Врач выявил четыре наиболее распространенных признака рака прямой кишки, что делать, если вы их обнаружите, и имеете ли вы право на бесплатное обследование.
«Рак кишечника возникает, когда злокачественная (или раковая) ткань разрастается в слизистой оболочке кишечника. Опухоль может развиваться в разных частях кишечника и, в зависимости от ее расположения, также может называться раком толстой кишки или прямой кишки. Опухоль может развиться в любом месте тракта, однако наиболее распространен рак прямой кишки», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально ля МедикФорум.
При раннем обнаружении лечение может начаться раньше и, скорее всего, будет эффективным.
Четыре основных симптома, на которые следует обратить внимание, включают:
- Изменение привычек кишечника
- Кровь в стуле
- Постоянная боль внизу живота, вздутие живота или дискомфорт
- Необъяснимая потеря веса
Изменением в работе кишечника является «обычно увеличение частоты и текучести [консистенции] стула».
Что касается крови в вашем стуле, запишитесь на прием к врачу, если это происходит «без особой причины или происходит с изменением привычек кишечника».
Дискомфорт в желудке «будет возникать во время еды и может быть связан с изменениями аппетита». Если вы испытываете потерю веса, особенно если ваша диета осталась прежней, необходима консультация врача.
«Важно отметить, что у большинства людей, которые испытывают описанные выше симптомы, нет рака кишечника. Вместо этого более вероятными причинами являются такие вещи, как лекарства, диета или геморрой».
В любом случае, важно выяснить основную причину симптомов, чтобы можно было принять соответствующие меры. Любой симптом, который сохраняется в течение трех недель или более, должен быть проверен врачом.
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