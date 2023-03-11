Онколог Воробьев перечисл симптомы рака прямой кишки

83 Фото: https://unsplash.com/photos/rI8hnC5lZWw
Онколог Воробьев перечисл симптомы рака прямой кишки


Онколог Воробьев рассказал все, что вам нужно знать о раке кишечника, включая предупреждающие признаки.


Врач выявил четыре наиболее распространенных признака рака прямой кишки, что делать, если вы их обнаружите, и имеете ли вы право на бесплатное обследование. 

«Рак кишечника возникает, когда злокачественная (или раковая) ткань разрастается в слизистой оболочке кишечника. Опухоль может развиваться в разных частях кишечника и, в зависимости от ее расположения, также может называться раком толстой кишки или прямой кишки. Опухоль может развиться в любом месте тракта, однако наиболее распространен рак прямой кишки», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально ля МедикФорум.


При раннем обнаружении лечение может начаться раньше и, скорее всего, будет эффективным.

Четыре основных симптома, на которые следует обратить внимание, включают:
  • Изменение привычек кишечника
  • Кровь в стуле
  • Постоянная боль внизу живота, вздутие живота или дискомфорт
  • Необъяснимая потеря веса

Врач Нэш: неправильный выбор туалетной бумаги может скрывать ключевой симптом колоректального рака


Изменением в работе кишечника является «обычно увеличение частоты и текучести [консистенции] стула».

Что касается крови в вашем стуле, запишитесь на прием к врачу, если это происходит «без особой причины или происходит с изменением привычек кишечника».

Дискомфорт в желудке «будет возникать во время еды и может быть связан с изменениями аппетита». Если вы испытываете потерю веса, особенно если ваша диета осталась прежней, необходима консультация врача.


Врач назвала способ, помогающий избежать рака прямой кишки


«Важно отметить, что у большинства людей, которые испытывают описанные выше симптомы, нет рака кишечника. Вместо этого более вероятными причинами являются такие вещи, как лекарства, диета или геморрой».

В любом случае, важно выяснить основную причину симптомов, чтобы можно было принять соответствующие меры. Любой симптом, который сохраняется в течение трех недель или более, должен быть проверен врачом.


Ранее МедикФорум писал о том, как могут болеть почки.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Рак кишечника: ощущение после туалета, которое может сигнализировать о смертельной болезни
Рак кишечника: боль может «приходить и уходить» в определенной области
Онколог Воробьев: «неопределенная» боль, которая сигналит о раке кишечника
Теги : советы врачей, симптомы рака кишечника, рак прямой кишки