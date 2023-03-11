Онколог Воробьев перечисл симптомы рака прямой кишки

«Рак кишечника возникает, когда злокачественная (или раковая) ткань разрастается в слизистой оболочке кишечника. Опухоль может развиваться в разных частях кишечника и, в зависимости от ее расположения, также может называться раком толстой кишки или прямой кишки. Опухоль может развиться в любом месте тракта, однако наиболее распространен рак прямой кишки», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально ля МедикФорум.

Изменение привычек кишечника

Кровь в стуле

Постоянная боль внизу живота, вздутие живота или дискомфорт

Необъяснимая потеря веса

«Важно отметить, что у большинства людей, которые испытывают описанные выше симптомы, нет рака кишечника. Вместо этого более вероятными причинами являются такие вещи, как лекарства, диета или геморрой».

Врач выявил четыре наиболее распространенных признака рака прямой кишки, что делать, если вы их обнаружите, и имеете ли вы право на бесплатное обследование.При раннем обнаружении лечение может начаться раньше и, скорее всего, будет эффективным.Изменением в работе кишечника являетсяЧто касается крови в вашем стуле, запишитесь на прием к врачу, если это происходитДискомфорт в желудкеЕсли вы испытываете потерю веса, особенно если ваша диета осталась прежней, необходима консультация врача.В любом случае, важно выяснить основную причину симптомов, чтобы можно было принять соответствующие меры. Любой симптом, который сохраняется в течение трех недель или более, должен быть проверен врачом.Ранее МедикФорум писал о том, как могут болеть почки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.