Врач Волкова рассказала без какой пищи возникает постоянная усталость, терапевт Андреева назвала еще 7 причин

«Другая причина — дефицит железа, анемии. Сдаем общий анализ крови, ферритин», — объяснила специалист.

"Усталость может быть вызвана различными физическими, эмоциональными и психологическими факторами".

"Регулярное недостаточное количество сна или нарушения его качества могут привести к чувству усталости и сниженной работоспособности".

"Если усталость становится постоянной или сопровождается другими симптомами, важно обратиться к врачу для диагностики и выяснения причин", - советует Андреева.

По словам специалиста, постоянная усталость – это серьезный повод для похода к врачу. В таком случае нужно присмотреться к себе и оценить свой рацион питания, потому что есть риск недостаточного потребления углеводов.Кроме того, вполне вероятно, что нарушена функция надпочечников, а также наблюдается дефицит кортизола. Второй случай особенно актуален для тех, кого усталость «накрывает» прямо с утра.Нередко случается и так, что синдром хронической усталости может быть вызван вирусными заболеваниями. В таком случае недуг будет сопровождаться незначительным повышением температуры, увеличением лимфоузлов и болью в мышцах.расширила список причин усталости, которые вызваны заболеваниями или дефицитами питательных веществ.Недостаток качественного сна может быть одной из основных причин усталости.Сильные эмоциональные переживания, повседневный стресс, тревога или депрессия могут сказываться на уровне энергии и вызывать усталость.Избыточные физические нагрузки без достаточного отдыха могут вызвать усталость и истощение организма.Парадоксально, недостаток физической активности также может привести к усталости. Регулярная физическая активность способствует улучшению физической выносливости и общего состояния организма.Нерегулярное питание, дефицит некоторых витаминов и минералов, а также чрезмерное употребление кofeина или сахара могут влиять на уровень энергии.Различные медицинские проблемы, такие как анемия, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и другие, могут также вызывать усталость.Например, нерегулируемый стресс или длительные периоды перегруженности могут привести к нарушению баланса между потребностью в энергии и ее получением.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира для пожилых людей.

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