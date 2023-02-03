Употребление яиц может защищать сердце от болезней

«Исследование показало, что у тех, кто ел такое количество яиц, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была на 60% ниже», - проинформировал Nutrients.

К сердечно-сосудистым заболеваниям относится любые состояния, поражающие сердце или кровеносные сосуды, – включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт и инсульт. Подверженность этим заболеваниям возникает при высоком уровне холестерина, с которым ассоциируются сужение артерий, бляшки, атеросклероз.Таким образом, ключом к здоровому сердцу является контроль своего уровня холестерина, недопущение его увеличения.Исследование, опубликованное в журнале Nutrients , показало, что в этом плане может быть очень полезным употребление яиц. Учеными были проанализированы данные 3042 мужчин и женщин из Греции за десятилетний период. Исследователи пришли к выводу, что употребление в пищу яиц – от одного до трех в неделю – связано с лучшей устойчивостью сердца к болезням.Авторы исследования отметили, что яйца остаются продуктом, вызывающим споры об их пользе из-за содержания в них насыщенных жирных кислот и холестерина. По их мнению, яйца становятся несомненно полезными для здоровья в том случае, когда употребляются при соблюдении целом здорового режима питания, характеризующегося достаточно низким потреблением насыщенных жирных кислот.Люди, которые не злоупотребляют жирной едой, не имеют проблем с весом, могут при желании есть яйца и в количестве до семи штук в неделю, считают исследователи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употреблять облепиху полезно для борьбы с отеками и высоким давлением.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.