Трихолог Гайдачук назвала распространенные причины выпадения волос

«Наиболее распространенные причины выпадения волос: неправильное питание, хронический недосып, гормональный дисбаланс, стресс, осложнения некоторых заболеваний и побочный эффект приема определенных препаратов», - перечислила Гайдайчук.

Трихолог Гайдайчук назвала несбалансированное питание среди распространенных причин выпадения волос, когда беседовала с « Известиями ». Недостаток определенных питательных веществ может спровоцировать чрезмерную потерю волос – в частности, они редеют и слабеют из-за нехватки белка, являющегося строительным материалом волосяных фолликул. Если человек ест слишком мало яиц, птицы, кисломолочных продуктов, хорошего мяса, волосы могут выпадать обильнее. Кроме того, на это влияет нехватка омега-3 жирных кислот, витаминов группы В, витамина D, железа.Трихолог посоветовала обратиться к врачу, если выпадение волос длится в течение месяца и больше. Врач сможет определить, какую патологию нужно искать, если возникшая проблема окажется связанной с внутренними нарушениями в организме. Например, это может быть анемия, болезнь щитовидной железы, сахарный диабет.Говоря о повседневном уходе, специалист добавила, что с волос в конце дня следует обязательно смывать средства, которые использовались для их укладки. Вдобавок для хорошего состояния волос важно добиваться хорошего здоровья кожи головы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как рацион питания может влиять на появление синдрома постоянной усталости

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