Врач Халиль: грыжа пищевода приводит к предраку, гастроэнтеролог Алисова назвала ключевые симптомы

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Врач Халиль: грыжа пищевода приводит к предраку, гастроэнтеролог Алисова назвала ключевые симптомы


Грыжа пищевода может  привести к развитию предракового состояния пищевода. Она часто сопровождается изжогой, но может маскироваться под другие заболевания, поэтому важно при любых жалобах обращаться к врачу.


Об этом врач-гастроэнтеролог Милана Халиль рассказала на сайте «Инвитро».

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) представляет собой смещение в грудную полость внутренних органов, которые в норме располагаются в брюшной полости. Чаще всего грыжу обнаруживают у людей старше 50 лет. Это связано с возрастными изменениями тканей, которые удерживают пищевод в правильном положении.

Грыжа пищеводного отдела диафрагмы почти всегда сочетается с гастроэзофагеальным рефлюксом, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, объяснила врач.

Снизить риск развития ГПОД может разнообразное питание пять-шесть раз в день малыми порциями, нормализация массы тела, регулярная физическая активность. При этом стоит избегать поднятия тяжестей.

"Грыжа пищевода, также известная как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, происходит, когда верхняя часть желудка перемещается в грудную полость через отверстие в диафрагме, которое обычно называется пищеводным отверстием", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.


Алисова перечислила симптомы, по котором можно заподозрить грыжу:
  • Рефлюкс и изжога: рефлюкс кислоты из желудка в пищевод вызывает ощущение жжения за грудиной, которое часто усиливается после приема пищи или в горизонтальном положении.
  • Боль или давление в груди: могут возникнуть боли или давление в области груди, что иногда может быть ошибочно принято за сердечную проблему.
  • Регургитация: чувство возвращения кислоты или пищи из желудка в рот.
  • Дисфагия: затруднение глотания, особенно при приеме твердых продуктов или больших кусков пищи.
  • Чувство кома в горле: ощущение кома в горле из-за кислоты, поднимающейся из желудка.
  • Частые отрыжки: могут происходить частые отрыжки, особенно после еды.
  • Повышенная слюнотечение: могут возникнуть из-за стимуляции слюнных желез кислотой.
  • Пневмония: в редких случаях кислота из желудка может попасть в легкие, что приводит к пневмонии или хроническому кашлю.

"Симптомы могут быть усилены в положении, когда человек наклоняется вперед или ложится. Если у вас есть подозрение на грыжу пищевода, важно обратиться к врачу для проведения необходимых обследований и уточнения диагноза. Лечение может включать изменения в образе жизни, лекарства или в некоторых случаях, хирургическое вмешательство", - говорит Алисова.



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