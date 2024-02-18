Врач Халиль: грыжа пищевода приводит к предраку, гастроэнтеролог Алисова назвала ключевые симптомы





"Грыжа пищевода, также известная как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, происходит, когда верхняя часть желудка перемещается в грудную полость через отверстие в диафрагме, которое обычно называется пищеводным отверстием", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Рефлюкс и изжога: рефлюкс кислоты из желудка в пищевод вызывает ощущение жжения за грудиной, которое часто усиливается после приема пищи или в горизонтальном положении.

рефлюкс кислоты из желудка в пищевод вызывает ощущение жжения за грудиной, которое часто усиливается после приема пищи или в горизонтальном положении. Боль или давление в груди: могут возникнуть боли или давление в области груди, что иногда может быть ошибочно принято за сердечную проблему.

могут возникнуть боли или давление в области груди, что иногда может быть ошибочно принято за сердечную проблему. Регургитация: чувство возвращения кислоты или пищи из желудка в рот.

чувство возвращения кислоты или пищи из желудка в рот. Дисфагия: затруднение глотания, особенно при приеме твердых продуктов или больших кусков пищи.

затруднение глотания, особенно при приеме твердых продуктов или больших кусков пищи. Чувство кома в горле: ощущение кома в горле из-за кислоты, поднимающейся из желудка.

ощущение кома в горле из-за кислоты, поднимающейся из желудка. Частые отрыжки: могут происходить частые отрыжки, особенно после еды.

могут происходить частые отрыжки, особенно после еды. Повышенная слюнотечение: могут возникнуть из-за стимуляции слюнных желез кислотой.

могут возникнуть из-за стимуляции слюнных желез кислотой. Пневмония: в редких случаях кислота из желудка может попасть в легкие, что приводит к пневмонии или хроническому кашлю.

"Симптомы могут быть усилены в положении, когда человек наклоняется вперед или ложится. Если у вас есть подозрение на грыжу пищевода, важно обратиться к врачу для проведения необходимых обследований и уточнения диагноза. Лечение может включать изменения в образе жизни, лекарства или в некоторых случаях, хирургическое вмешательство", - говорит Алисова.

Об этом врач-гастроэнтеролог Милана Халиль рассказала на сайтеГрыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) представляет собой смещение в грудную полость внутренних органов, которые в норме располагаются в брюшной полости. Чаще всего грыжу обнаруживают у людей старше 50 лет. Это связано с возрастными изменениями тканей, которые удерживают пищевод в правильном положении.Грыжа пищеводного отдела диафрагмы почти всегда сочетается с гастроэзофагеальным рефлюксом, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, объяснила врач.Снизить риск развития ГПОД может разнообразное питание пять-шесть раз в день малыми порциями, нормализация массы тела, регулярная физическая активность. При этом стоит избегать поднятия тяжестей.Ранее МедикФорум писал о пользе липового меда.

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