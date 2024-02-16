Врач Соломатина: липовый мед помогает при простуде и является самым полезным

«Он работает как аспирин и ибупрофен. Конечно, не в такой сильной степени, но тем не менее. Также липовый мед – это хорошее болеутоляющее. Он снимает боль в мышцах и костях, когда ломит тело при болезни», - пояснила медик в комментарии « Москве 24 ».

«На третьем месте – гречишный мед. В нем присутствует большое количество железа и аминокислот, что хорошо укрепляет иммунную систему», - заявила эксперт.

Врач Соломатина констатировала, что липовый мед помогает при простуде. Медик заявила, что это самый полезный вид меда.Специалист добавила, что липовому меду также присуще успокоительное действие. После чая с ним хорошо засыпается.Мед в целом является природным антидепрессантом. Считается, что люди, принимающие его по утрам, легче справляются с синдромом хронической усталости, менее агрессивны, раздражительны, менее восприимчивы к различным стрессовым ситуациям.Кроме того, в меде присутствуют витамины группы В, витамин С, витамин К, а также вещества-антиоксиданты, которые делают его противовоспалительным, противомикробным продуктом.Вторым по степени полезности врач-диетолог считает акациевый мед. Соломатина обратила внимание на то, что в меде из акации присутствует мало сахара.Не более 50 граммов в день (при отсутствии индивидуальных противопоказаний) – в этом случае может улучшаться общее состояние организма, происходит восстановление сил, нормализуется состав крови, улучшаются показатели гемоглобина.Употребление меда тесно связано с риском аллергической реакции со стороны организма. Симптомы аллергии на мед у разных людей могут сильно различаться тяжестью и характеристикой. Бывает и так, что человек, страдающий аллергий на определенный вид меда, может не испытывать никакого дискомфорта, употребляя другой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологи не считают хлеб продуктом, приводящим к лишнему весу.

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