Ученые назвали 2 вредных для сердца продукта, от которых не защитит даже спорт, врач Андреева рассказала об их воздействии на другие органы
Употребление более двух напитков с добавленным сахаром в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов, в том числе у людей в хорошей физической форме.
Об этом сообщает Healthday.
Учены проанализировали данные более 100 тысяч людей, собранные за более чем 30 лет. У пациентов, которые употребляли газировки, лимонады или фруктовые коктейли чаще двух раз в неделю, сердечно-сосудистый риск был повышен. Высокий уровень физической активности снижал риск, но не полностью.
При этом употребление напитков с искусственными сахарозаменителями не влияло на сердечно-сосудистый риск пациентов. Физическая активность полезна для сердца, но она не защищает от рисков, связанных с употреблением слишком большого количества сахара, заключили ученые.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала, что сладкие напитки вредны не только для сердца.
"Сладкие напитки обычно содержат большое количество добавленного сахара. Потребление избыточного количества сахара может привести к ряду здоровенных проблем, включая ожирение, диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие", - говорит Андреева специально для МедикФорум.
Сладкие напитки, такие как газированные напитки и соки, часто не содержат важных питательных веществ, которые предоставляют целостные продукты, такие как фрукты и овощи. Такие напитки могут вызывать ощущение сытости, но при этом не приносить организму необходимых витаминов и минералов.
Высокое содержание сахара в сладких напитках может способствовать развитию кариеса и других проблем со здоровьем зубов. Сахар является отличной средой для роста бактерий в полости рта, что может привести к образованию зубного налета и дефектов.
"Регулярное употребление сладких напитков, особенно с высоким содержанием калорий и сахара, связано с риском развития ожирения. Питье калорий может привести к избыточному потреблению энергии, не предоставляя при этом чувства сытости, как это происходит, например, при употреблении твердых продуктов".
Роль в развитии сахарного диабета - потребление больших количеств сладких напитков может быть связано с увеличенным риском развития сахарного диабета типа 2, особенно у лиц с избыточным весом.
Для поддержания здоровья рекомендуется ограничивать потребление сладких напитков и предпочитать воду, нежирные молочные продукты или натуральные соки в умеренных количествах.
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