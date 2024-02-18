Ученые назвали 2 вредных для сердца продукта, от которых не защитит даже спорт, врач Андреева рассказала об их воздействии на другие органы





"Сладкие напитки обычно содержат большое количество добавленного сахара. Потребление избыточного количества сахара может привести к ряду здоровенных проблем, включая ожирение, диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие", - говорит Андреева специально для МедикФорум.

"Регулярное употребление сладких напитков, особенно с высоким содержанием калорий и сахара, связано с риском развития ожирения. Питье калорий может привести к избыточному потреблению энергии, не предоставляя при этом чувства сытости, как это происходит, например, при употреблении твердых продуктов".

Об этом сообщаетУчены проанализировали данные более 100 тысяч людей, собранные за более чем 30 лет. У пациентов, которыечаще двух раз в неделю, сердечно-сосудистый риск был повышен. Высокий уровень физической активности снижал риск, но не полностью.При этом употребление напитков с искусственными сахарозаменителями не влияло на сердечно-сосудистый риск пациентов. Физическая активность полезна для сердца, но она не защищает от рисков, связанных с употреблением слишком большого количества сахара, заключили ученые.что сладкие напитки вредны не только для сердца.Сладкие напитки, такие как газированные напитки и соки, часто не содержат важных питательных веществ, которые предоставляют целостные продукты, такие как фрукты и овощи. Такие напитки могут вызывать ощущение сытости, но при этом не приносить организму необходимых витаминов и минералов.Высокое содержание сахара в сладких напитках может способствовать развитию кариеса и других проблем со здоровьем зубов. Сахар является отличной средой для роста бактерий в полости рта, что может привести к образованию зубного налета и дефектов.потребление больших количеств сладких напитков может быть связано с увеличенным риском развития сахарного диабета типа 2, особенно у лиц с избыточным весом.Для поддержания здоровья рекомендуется ограничивать потребление сладких напитков и предпочитать воду, нежирные молочные продукты или натуральные соки в умеренных количествах.Ранее МедикФорум писал о пользе липового меда.

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