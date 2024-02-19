Врач Гадзиян назвал самый коварный алкогольный напиток, от которого пухнет сердце, кардиолог Варфоломеев рассказал о рисках зависимости

"Пиво, как и любой алкогольный напиток, может оказывать отрицательное воздействие на организм, особенно при употреблении в больших количествах", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Воздействие на психическое здоровье

Повышенный риск заболеваний печени

Влияние на сердечно-сосудистую систему

Вред для пищеварительной системы

Повышенный риск травм и несчастных случаев

Влияние на социальную и профессиональную жизнь

"Важно отметить, что употребление алкоголя может быть безопасным и умеренным, но превышение рекомендуемых норм может вызвать различные проблемы со здоровьем. Людям следует быть осмотрительными при употреблении алкоголя и соблюдать умеренность", - говорит врач-кардиолог.

Врачи рассказали о самом коварном алкогольном напитке. Пиво сильно вредит организму, в частности, сердцу.Сердце становится невероятно разбухшим - это почти неизлечимо, - отметил хирург-уролог. Кроме того, частое употребление пива может повлиять на развитие рака кишечника. Этот недуг, по словам доктора, прячется за такими симптомами, как боли в спине или животе.Врач напомнил, что пиво содержит большое количество этанола. Он пагубно влияет на организм, ведь мало кто ограничивается стаканчиком алкогольного напитка.Кроме того, пиво содержит вещества, способствующие росту инфекции и ослабляющие иммунную систему, - акцентировал внимание медик.Регулярное и чрезмерное употребление пива может привести к развитию алкогольной зависимости, что в свою очередь может сопровождаться физической и психологической зависимостью.Употребление алкоголя, включая пиво, может вызывать изменения в психическом здоровье, такие как депрессия, тревожность и другие психологические расстройства.Чрезмерное употребление алкоголя может привести к различным заболеваниям печени, таким как цирроз и жировая дистрофия печени.Употребление алкоголя может влиять на сердечно-сосудистую систему, повышая риск различных сердечно-сосудистых заболеваний.Алкоголь может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта и увеличивать риск язв и других проблем с пищеварением.Употребление алкоголя может снижать координацию движений и внимание, что увеличивает риск травм и несчастных случаев.Алкоголь может оказывать негативное воздействие на социальные отношения, семейную жизнь и профессиональную деятельность.Если у вас есть конкретные заболевания или медицинские проблемы, рекомендуется обсудить с врачом вопрос употребления алкоголя в вашем случае.Ранее МедикФорум писал о вреде растворимого кофе.

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