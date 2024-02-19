Профессор Захаров объяснил разницу между деменцией и болезнью Альцгеймера

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женщина держится за голову

Профессор Владимир Захаров: от развития деменции не защищены даже молодые люди.

Доктор медицинских наук Владимир Захаров рассказал «Секрету фирмы» о разнице между деменцией и болезнью Альцгеймера. Ученый констатировал, что при деменции человек утрачивает память и интеллектуальные способности, и все это происходит из-за патологии – болезни Альцгеймера. Чаще всего (не во всех случаях) деменция развивается именно из-за нее.

«Болезнь Альцгеймера и деменция связаны между собой как причина и следствие», - заметил он.

По словам профессора Захарова, болезнь Альцгеймера чаще всего возникает в пожилом возрасте и как правило бывает семейным заболеванием. Деменция, возникающая не из-за болезни Альцеймера, может начаться практически в любом возрасте под влиянием сопутствующих факторов (ими могут быть травмы головы, гипертония, диабет, существование в условиях низкой интеллектуальной активности). Существует сосудистая деменция, которая ассоциируется с болезнями сосудов – повышенным холестерином, атеросклерозом.

«Первый симптом болезни Альцгеймера – повышенная забывчивость. Человек повторяется: говорит одно и то же и тут же забывает, что сказал. Или несколько раз задает один и тот же вопрос и тут же забывает ответ на него.  Первые симптомы сосудистой деменции: трудности концентрации, повышенная утомляемость при умственной работе, чувство тумана в голове. Начальные симптомы могут выглядеть вполне безобидно», - предупредил профессор Захаров.

Эксперт пояснил, что после появления начальных признаков человек еще долго может вести обычное существование, но в его мозге будут происходить патологические изменения, которые спустя годы перерастут в более серьезное состояние слабоумия, которое уже будет очевидной патологией. В таком состоянии фактически исчезает личность человека.

«В любом возрасте — и молодом, и старом — повышенная забывчивость или трудности концентрации внимания — это серьезный повод обратиться к неврологу», - подчеркнул профессор.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гипертония, инфаркт и инсульт все чаще возникают у молодых людей.

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Владимир Захаров
Владимир Захаров
Здоровье
профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
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Теги : деменция, болезнь Альцгеймера, Владимир Захаров
Профессор Захаров объяснил разницу между деменцией и болезнью Альцгеймера
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