Терапевт Чернышова: синяки у пожилых могут говорить о хрупкости сосудов

«Опасность хрупких сосудов заключается в том, что в дальнейшем это может стать причиной развития острого нарушения мозгового кровообращения», - сообщила врач в интервью «Москве 24».

«То есть если человек даже слегка задел что-то и сразу же при любом таком прикосновении на коже возникает синяк, надо на это обратить внимание», - посоветовала специалист.

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем опасна повышающаяся в пожилом возрасте хрупкость сосудов.Медик заявила, что качественное ухудшение кровеносных сосудов является в общем типичным возрастным явлением. Но иногда сосуд становятся излишне хрупкими – риск их повреждения возникает даже при легких ударах или ушибах. Такое возможно, например, из-за длительной гипертонии, когда сосудистые стенки годами испытывают повышенное давление крови.Но как понять, что сосуды в опасности? Терапевт Чернышова констатировала: о хрупкости сосудов у пожилых людей могут говорить синяки – в первую очередь, труднообъяснимые.Надежда Чернышова добавила, что частое появление синяков у пожилых людей является серьезным поводом посетить врача. Медик назначит нужные для укрепления сосудов препараты.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе огурцов в пожилом возрасте.

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