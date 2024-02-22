Ученые: увеличение количества калия в рационе помогает нормализовать кровяное давление
Согласно новому исследованию, употребляя больше калия гипертоники получают возможность нормализовать кровяное давление.
Исследование, о котором сообщил журнал Human Hypertension, было проведено австралийскими учеными. Оно показало: увеличение количества калия в рационе помогает нормализовать кровяное давление более эффективно, чем сокращение натрия. Этот вывод был сделан научными специалистами на основании результатов анализа данных 20 995 человек.
В частности, исследователи постулировали, что гипертоникам следует употреблять обогащенную калием соль.
Калий является минералом, который действует как естественный антагонист натрия, одного из пособников гипертонии. Человеческий организм не способен вырабатывать калий самостоятельно, он получает его с пищей. Взрослые люди и подростки должны ежедневно получать с едой до 4 граммов калия в день.
К продуктам, богатым калием, относятся:
- сухофрукты и орехи – курага, чернослив, изюм, фундук, миндаль, арахис, семечки;
- бобовые культуры – фасоль, горох;
- пряности и специи – шафран, мята сушеная, орегано.
Как понять, что калия не хватает? Определить это можно с помощью анализа крови. Для взрослых: нижний предел - 3,6 ммоль на литр, верхний предел - 5,0 ммоль на литр.
Дефицит калия в организме (гипокалиемия) возникает из-за обширной потери жидкости и электролитов, чрезмерных физических нагрузок, скудного рациона.
Внешние признаки дефицита калия:
- Мышечная слабость
- Сердцебиение и другие дисфункции сердца
- Трудности с концентрацией внимания
- Запор.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каком давлении необходимо вызывать скорую помощь.
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