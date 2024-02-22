Ученые: увеличение количества калия в рационе помогает нормализовать кровяное давление

сухофрукты и орехи – курага, чернослив, изюм, фундук, миндаль, арахис, семечки;

бобовые культуры – фасоль, горох;

пряности и специи – шафран, мята сушеная, орегано.

Мышечная слабость

Сердцебиение и другие дисфункции сердца

Трудности с концентрацией внимания

Запор.

Исследование, о котором сообщил журнал Human Hypertension , было проведено австралийскими учеными. Оно показало: увеличение количества калия в рационе помогает нормализовать кровяное давление более эффективно, чем сокращение натрия. Этот вывод был сделан научными специалистами на основании результатов анализа данных 20 995 человек.В частности, исследователи постулировали, что гипертоникам следует употреблять обогащенную калием соль.Калий является минералом, который действует как естественный антагонист натрия, одного из пособников гипертонии. Человеческий организм не способен вырабатывать калий самостоятельно, он получает его с пищей. Взрослые люди и подростки должны ежедневно получать с едой до 4 граммов калия в день.К продуктам, богатым калием, относятся:Также источниками калия являются другие растительные продукты: огурцы, помидоры, кабачки, тыква, картофель, бананы, все виды капусты, редис, свекла, чеснок и другие. Из животных продуктов - мясо кролика, говядина, печень, молоко, яйца.Определить это можно с помощью анализа крови. Для взрослых: нижний предел - 3,6 ммоль на литр, верхний предел - 5,0 ммоль на литр.Дефицит калия в организме (гипокалиемия) возникает из-за обширной потери жидкости и электролитов, чрезмерных физических нагрузок, скудного рациона.Внешние признаки дефицита калия:Чрезмерное потребление калия чревато сбоями в работе сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каком давлении необходимо вызывать скорую помощь.

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