Терапевт Драпкина объяснила, какой запор нельзя лечить самостоятельно

Стул становится очень темным или в нем видны следы кровь;

Непроизвольно снижается вес;

Появляется слабость, постоянная усталость;

При дефекации ощущается дискомфорт, боль.

«Если запор сопровождается резкой болью, вздутием живота, напряжением брюшной стенки, тошнотой и рвотой, необходима экстренная медицинская помощь. Терпеть все это опасно», - объяснила терапевт Драпкина.

Запор – одна из самых распространенных проблем со здоровьем у современных людей. Его возникновение как правило не вызывает тревоги, многие люди справляются с «деликатной болезнью» используя аптечные слабительные.Врач Оксана Драпкина заявила в Telegram, что далеко не каждый запор можно лечить самостоятельно.Терапевт констатировала, что некоторые симптомы, возникающие при запоре говорят о необходимости обращаться за медицинскими обследованием и помощью. В частности, обратиться к врачу следует, если нарушение стула принимает стойкий характер (длится две недели и больше), а попытки нормализовать работу кишечника без использования лекарств не дают нужного результата.Другие потенциально опасные признаки, сопровождающие запор.Медик отметила, что появление запора может объясняться целым рядом факторов, включая стресс и неправильное питание. Но также запор может быть следствием гормональных изменений, причиной которых иногда становятся патологии (например, гипотиреоз – недостаточность щитовидной железы). Вызывать запоры могут и тяжелые заболевания: в их числе болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, рак кишечника.Драпкина подчеркнула, что при возникшем запоре нельзя сразу же прибегать к использованию слабительных средств. Если проблема появляется, важно замечать, не присутствуют ли и другие симптомы нарушенной работы организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что целлюлит может возникать не только у женщин, но и у мужчин

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