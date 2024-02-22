Терапевт Драпкина объяснила, какой запор нельзя лечить самостоятельно

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запор

Терапевт Оксана Драпкина: запор может быть симптомом опасных и тяжелых заболеваний.

Запор – одна из самых распространенных проблем со здоровьем у современных людей. Его возникновение как правило не вызывает тревоги, многие люди справляются с «деликатной болезнью» используя аптечные слабительные.

Врач Оксана Драпкина заявила в Telegram, что далеко не каждый запор можно лечить самостоятельно.

Терапевт констатировала, что некоторые симптомы, возникающие при запоре говорят о необходимости обращаться за медицинскими обследованием и помощью. В частности, обратиться к врачу следует, если нарушение стула принимает стойкий характер (длится две недели и больше), а попытки нормализовать работу кишечника без использования лекарств не дают нужного результата.

Другие потенциально опасные признаки, сопровождающие запор.
  • Стул становится очень темным или в нем видны следы кровь;
  • Непроизвольно снижается вес;
  • Появляется слабость, постоянная усталость;
  • При дефекации ощущается дискомфорт, боль.
«Если запор сопровождается резкой болью, вздутием живота, напряжением брюшной стенки, тошнотой и рвотой, необходима экстренная медицинская помощь. Терпеть все это опасно», - объяснила терапевт Драпкина.

Медик отметила, что появление запора может объясняться целым рядом факторов, включая стресс и неправильное питание. Но также запор может быть следствием гормональных изменений, причиной которых иногда становятся патологии (например, гипотиреоз – недостаточность щитовидной железы). Вызывать запоры могут и тяжелые заболевания: в их числе болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, рак кишечника.

Драпкина подчеркнула, что при возникшем запоре нельзя сразу же прибегать к использованию слабительных средств. Если проблема появляется, важно замечать, не присутствуют ли и другие симптомы нарушенной работы организма.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что целлюлит может возникать не только у женщин, но и у мужчин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Оксана Драпкина
Оксана Драпкина
Здоровье
академик РАН, профессор, главный терапевт РФ
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