Врач Байрамукова: вызывать мешки под глазами могут болезни и гормональный дисбаланс

«Одна из причин – это различные заболевания мочевыделительной системы: почки, мочевой пузырь (могут быть как острые, так и хронические заболевания), аутоимунные проблемы, опухоли».

«Когда сердце не справляется с кровотоком, может происходить накопление жидкости в межклеточном пространстве, что приводит к появлению отеков – чаще всего в верхней части тела», - поделилась специалист.

Врач Байрамукова проинформировала о том, что вызывать мешки под глазами могут болезни и гормональный дисбаланс. В интервью aif.ru медик заявила, что в первую очередь к возникновению припухлостей под глазами ведут различные нарушения в мочевыделительной системе.Байрамукова добавила, что в случае этих патологий человек становится подвержен отечности – помимо области век у него также распухают конечности (например, кисти рук).Кроме того, вызывать мешки под глазами могут болезни сердца и сосудтстой системы в виде сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма, других.Также достаточно распространенным фактором, объясняющим возникновение мешков под глазами, является гормональный дисбаланс. В частности, он может быть спровоцирован нарушениями в работе щитовидной железы, возрастными изменениями в производстве половых гормонов, дисфункцией надпочечников.Когда у человека нет проблем со здоровьем, но присутствует достаточно заметная припухлость под глазами, это может оказаться грыжей нижнего века, которая образуется из-за специфического распределения жира. Эффективно удалить такое образование можно только посредством блефаропластики.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут проявляться внезапным обмороком.

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