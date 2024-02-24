Кардиолог Кореневич: появление «пальцев Гиппократа» говорит о болезнях сердца и легких

«Происходит утолщение концевых фаланг, которые становятся похожи на барабанные палочки, а ногти становятся выпуклыми, похожими на часовые стекла. Это состояние чаще встречается у мужчин и известно как «пальцы Гиппократа», поскольку Гиппократ впервые описал его в V веке до нашей эры», - поделилась кардиолог на своем ютьюб-канале.

«Если вы у себя заметили такие пальцы, немедленно идите к врачу и начинайте обследование. Прежде всего надо исключить туберкулез и онкологию», - посоветовала медик.

Хронический бронхит;

Эмфизема легких;

Бронхиальная астма;

Туберкулез;

Рак легких;

Сердечная недостаточность;

Тяжелые врожденные пороки сердца.

Кардиолог Кореневич рассказала о таком неблагополучном изменении с телом ка появление «пальцев Гиппократа». Медики говорят о таких пальцах, когда их кончики увеличиваются, а ногтевые пластины начинают напоминать стекло часов.Анна Кореневич пояснила, что подобное преображение пальцев и ногтей является следствием длительного кислородного голодания. Появление «пальцев Гиппократа» говорит о болезнях сердца и легких, предупредила врач. В их случае организм перестает получать достаточное количество кислорода, и первыми от его нехватки страдают периферические органы и ткани. Их разрастание и увеличение в объеме – это попытка заполучить больше кислорода.Какие патологии вызывают кислородное голодание и изменение формы пальцев:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отравление организма может вызвать мозговую симптоматику , при торой нужно срочно обращаться к врачам.

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