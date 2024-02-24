Кардиолог Кореневич: появление «пальцев Гиппократа» говорит о болезнях сердца и легких
Врач-кардиолог Анна Кореневич: форма пальцев и ногтей может измениться в связи с развитием опасных заболеваний.
Кардиолог Кореневич рассказала о таком неблагополучном изменении с телом ка появление «пальцев Гиппократа». Медики говорят о таких пальцах, когда их кончики увеличиваются, а ногтевые пластины начинают напоминать стекло часов.
«Происходит утолщение концевых фаланг, которые становятся похожи на барабанные палочки, а ногти становятся выпуклыми, похожими на часовые стекла. Это состояние чаще встречается у мужчин и известно как «пальцы Гиппократа», поскольку Гиппократ впервые описал его в V веке до нашей эры», - поделилась кардиолог на своем ютьюб-канале.
Анна Кореневич пояснила, что подобное преображение пальцев и ногтей является следствием длительного кислородного голодания. Появление «пальцев Гиппократа» говорит о болезнях сердца и легких, предупредила врач. В их случае организм перестает получать достаточное количество кислорода, и первыми от его нехватки страдают периферические органы и ткани. Их разрастание и увеличение в объеме – это попытка заполучить больше кислорода.
«Если вы у себя заметили такие пальцы, немедленно идите к врачу и начинайте обследование. Прежде всего надо исключить туберкулез и онкологию», - посоветовала медик.
Какие патологии вызывают кислородное голодание и изменение формы пальцев:
- Хронический бронхит;
- Эмфизема легких;
- Бронхиальная астма;
- Туберкулез;
- Рак легких;
- Сердечная недостаточность;
- Тяжелые врожденные пороки сердца.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий