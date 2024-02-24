Терапевт Звонков: мозговая симптоматика при отравлении требует обращения к врачу

«Если наблюдаются головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки, нарушение пальценосовой пробы (человек не попадает пальцем в нос с закрытыми глазами), то это говорит о достаточно серьезной ситуации, при которой нужно обратиться к медикам», - констатировал эксперт.

«Даже если мозговая симптоматика возникла после очевидных признаков расстройства пищеварения, посещение врача все равно обязательно, поскольку проблема может оказаться серьезнее, чем кажется», - предостерег эксперт.

Падение артериального давления;

Слишком медленный либо учащенный сердечный ритм;

Бледность.

Терапевт Звонков предупредил в разговоре с радио Sputnik , что при интоксикации организма может возникать мозговая симптоматика – ряд неблагополучных изменений в состоянии человека, спровоцированных нарушениями в ЦНС. Он подчеркнул, что развитие мозговой симптоматики является опасным сигналом и требует обращения к врачу.По словам Звонкова, вызывать такое состояние способны разные факторы: это может быть как пищевое отравление, так и интоксикация веществами, продуцируемыми мозговыми опухолями.Также Звонков указал на другие симптомы, которые могут свидетельствовать об отравлении и требуют вызова скорой помощи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мужчины в большей степени чем женщины подвергаются риску некоторых заболеваний

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