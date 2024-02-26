Доктор Мясников озвучил четыре вопроса по выявлению алкоголизма
Врач Александр Мясников: если честно ответить на эти вопросы, можно получить представление о своей алкогольной зависимости.
Врач Мясников поделился с россиянами способом, который позволяет определить наличие алкоголизма без консультации по этому поводу с наркологом.
«Врачи общей практики задают четыре вопроса, чтобы выявить недуг. Если на все перечисленные вопросы человек дает положительный ответ, то у него есть алкогольная зависимость», - заявил известный медик.
Доктор Мясников озвучил следующие четыре вопроса по выявлению алкоголизма:
- Возникала ли у вас мысль, что со спиртным пора «завязать»?
- Опохмелялись ли вы, чтобы улучшить свое самочувствие на следующий день?
- Испытывали ли вы чувство вины из-за того, что пили?
- Говорили ли вам друзья или родственники, что с выпивкой пора «завязывать»?
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи опровергли полезное влияние красного вина на сосуды и сердце.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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