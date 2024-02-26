Доктор Мясников озвучил четыре вопроса по выявлению алкоголизма

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застолье с алкоголем

Врач Александр Мясников: если честно ответить на эти вопросы, можно получить представление о своей алкогольной зависимости.

Врач Мясников поделился с россиянами способом, который позволяет определить наличие алкоголизма без консультации по этому поводу с наркологом.

«Врачи общей практики задают четыре вопроса, чтобы выявить недуг. Если на все перечисленные вопросы человек дает положительный ответ, то у него есть алкогольная зависимость», - заявил известный медик.

Доктор Мясников озвучил следующие четыре вопроса по выявлению алкоголизма:
  • Возникала ли у вас мысль, что со спиртным пора «завязать»?
  • Опохмелялись ли вы, чтобы улучшить свое самочувствие на следующий день?
  • Испытывали ли вы чувство вины из-за того, что пили?
  • Говорили ли вам друзья или родственники, что с выпивкой пора «завязывать»?
Ранее Александр Мясников объяснял, что некоторым людям алкоголь противопоказан физиологически. У таких людей в организме активирован фермент, который утяжеляет негативное действие алкоголя. После выпивки в  их организме развивается очень интенсивный оксидативный стресс,  под воздействием которое воспаляются сосуды и повышается риск возникновения серьезных повреждений сердца.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи опровергли полезное влияние красного вина на сосуды и сердце.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : алкоголизм, диагностика болезней, Александр Мясников
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