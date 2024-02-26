Доктор Мясников озвучил четыре вопроса по выявлению алкоголизма

«Врачи общей практики задают четыре вопроса, чтобы выявить недуг. Если на все перечисленные вопросы человек дает положительный ответ, то у него есть алкогольная зависимость», - заявил известный медик.

Возникала ли у вас мысль, что со спиртным пора «завязать»?

Опохмелялись ли вы, чтобы улучшить свое самочувствие на следующий день?

Испытывали ли вы чувство вины из-за того, что пили?

Говорили ли вам друзья или родственники, что с выпивкой пора «завязывать»?

Врач Мясников поделился с россиянами способом, который позволяет определить наличие алкоголизма без консультации по этому поводу с наркологом.Доктор Мясников озвучил следующие четыре вопроса по выявлению алкоголизма:Ранее Александр Мясников объяснял, что некоторым людям алкоголь противопоказан физиологически. У таких людей в организме активирован фермент, который утяжеляет негативное действие алкоголя. После выпивки в их организме развивается очень интенсивный оксидативный стресс, под воздействием которое воспаляются сосуды и повышается риск возникновения серьезных повреждений сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи опровергли полезное влияние красного вина на сосуды и сердце.

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