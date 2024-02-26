Кардиолог Чо: красное вино не полезней другого алкоголя и не защищает сердце

«Нет исследований, показывающих, что красное вино полезней других видов алкоголя или что оно защищает от болезней», - констатировала кардиолог.

Кардиолог Лесли Чо заявила в интервью Daily Mail о том, что распространенное мнение о пользе красного вина является большим заблуждением. Также она отметила, что этот алкогольный напиток способствует защите от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Красное вино не полезней другого алкоголя и не защищает каким-то особенным образом наше сердце, подчеркнула врач.Чо скептически прокомментировала существование так называемого французского парадокса, согласно которому среди французов, охотно употребляющих вино в повседневной жизни, нет подверженности проблемам с сердцем.По словам Чо, частый прием вина, как и употребление иных алкогольных напитков, увеличивает риск возникновения рака и сердечных заболеваний. Этанол действует на организм как токсин, его переработка тесно связана с развитием воспаления и процессами повреждения клеток.Коллега Чо, врач Кеннет Мукамал добавил, что в вине содержатся полифенолы, относящие к антиоксидантным веществам. Считается, что они благоприятно воздействуют на кровеносные сосуды, но данный эффект был выявлен во время экспериментов с мышами. Человеческий организм может ощутить позитивное влияние полифенолов вина при условии, что оно будет выпито в нереально большом количестве – больше сотни бокалов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой десерт разрешается при похудении.

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