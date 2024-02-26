«Нерегулярный прием препаратов от давления, только когда оно повышается – это неверно! Гипотензивную терапию необходимо принимать ежедневно, по схеме, назначенной врачом, даже если утром артериальное давление является нормальным», - подчеркнула Анастасия Фомичева.

«Если целевые уровни АД не достигнуты быстро, не стоит сразу бросать терапию. Скорее всего, прошло недостаточно времени для накопления препарата в организме, необходимо подождать минимум 2-3 недели», - поделилась эксперт.

Кардиолог Фомичева рассказала « Газете.Ru » об ошибках, которые часто допускаются гипертониками в рекомендованном им лечении. В частности, отметила специалист, люди с гипертонией игнорируют рекомендации по питанию: не соблюдают DASH-диету (она специально разрабатывалась для пациентов с повышенным давлением), не могут или не хотят контролировать количество поедаемой соли, сахара. Следовать диетическим предписаниям при имеющейся гипертензии необходимо на постоянной основе, что нередко воспринимается как слишком сложная задача – пациентам не хватает терпения или дисциплины.Также кардиолог Фомичева назвала ошибки людей с гипертонией при приеме лекарств. Одним из самых серьезных упущений по мнению медика является несоблюдение плановой терапии на регулярной основе. Например, многие гипертоники обращаются к лекарствам только при значительном подъеме АД и ухудшении самочувствия.Кардиолог обратила внимание на то, что пациенты нередко ожидают от назначенного врачом лечения быстрого результата. Если этого не происходит, возникает разочарование, скепсис в отношении компетентности лечащего специалиста, сомнение в правильности выбранного им метода.Фомичева добавила, что гипертоникам не следует самостоятельно повышать или понижать назначенные им дозы препаратов, как нельзя самим решать, какие лекарства принимать. Нередко для снижения АД люди используют аспирин, что является опасной ошибкой, так как этот препарат не предназначен для ежедневного приема.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают избежать возникновения густой крови.

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