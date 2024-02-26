Врачи ответили, что помогает нормализовать сахар в крови и предотвращает густую кровь

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приготовление пищи

Врачи заявили о необходимости достаточного употребления белковой пищи – это важно для нормализации уровня сахара в крови и профилактики сгущения крови.

Врачи ответили, что помогает нормализовать сахар в крови и предотвращает густую кровь. В частности, диетолог Лиза Афинская констатировала, что на содержание сахара в крови оказывает значительное влияние то, насколько высоким в организме оказывается уровень кортизола. Если гормон вырабатывается слишком интенсивно, человек становится подвержен тревожности, гипергликемии, проблемам с кровообращением.

«Употребление ряда продуктов против стресса помогает не только регулировать уровень кортизола, но и способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови и профилактике густой крови», - поделилась мнением Лиза Афинская в Telegram.

Специалист отметила, что следующие продукты дают организму витамины и микроэлементы, помогающие нормализовать кортизол и вместе с ним другие показатели. Например, такие как магний, витамины группы В ии омега-3 жирные кислоты.
  • Тыквенные семена;
  • Миндаль;
  • Кешью;
  • Какао;
  • Листовая зелень;
  • Льняное масло и семена льна;
  • Рыба;
  • Грецкие орехи.
В свою очередь, врач-диетолог Юлия Чехонина сообщила, что с проблемой повышенного сахара в крови связана инсулинорезистентность, которая может возникать из-за нехватки хрома. Для его восполнения следует употреблять в пищу скумбрию, ставриду, горбушу.

Помимо этого, врачи обращают внимание на то, что для предотвращения густой крови важно употреблять пищу, богатую белком.

«Если в рационе не хватает белка, кровь становится гуще, что повышает риск развития варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и инсульта», - предостерегли эксперты.

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Лиза Афинская
Лиза Афинская
ЗОЖ
диетолог
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Теги : уровень сахара в крови, полезные продукты, Лиза Афинская, Юлия Чехонина
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