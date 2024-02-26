Врач Умнов: пристрастие к вину вредит почкам и повышает риск развития диабета

«Злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов», - поделился Умнов с NEWS.ru

«Вино – калорийный продукт. Его энергетическая ценность обусловлена концентрацией в его составе спирта и сахара. В 100 мл каждого вида напитка содержится от 72 до 235 килокалорий», - предостерег медик.

«На фоне употребления вина могут возникнуть пиелонефрит, камни в почках, поскольку почки вынуждены работать с повышенной интенсивностью», - предостерег специалист.

Вино (например, красное) многие люди воспринимают как напиток гораздо менее опасный для здоровья чем водка или другой крепкий алкоголь. Его нередко употребляют, чтобы расслабиться в конце дня или как приятное дополнение к ужину. Врач Умнов заявил в интервью, что вино далеко не так безобидно, как кажется – и привычка употреблять его по поводу и без может серьезно навредить организму.Специалист констатировал, что пристрастие к вину может ухудшить состояние скелета, поспособствовать ослаблению и ломкости костей.Врач предупредил, что красное вино содержит вещества (например, тирамин), которые вызывают головную боль. Вдобавок продукты его переработки в организме негативно влияют на мозг, способствуя разрушению нейронов. Винные алкоголики рискуют обзавестись рубцами на коре головного мозга.Умнов заметил, что пристрастие к вину повышает риск развития диабета второго типа, провоцируя активные процессы жироотложения и повышения уровня сахара в крови.По словам Умнова, любители вина рискуют тем, что в их печени может начать скапливаться жир.Расщепление вина повышает нагрузку на почки. Если это происходит часто, парный орган может дать сбой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что существуют четыре вопроса , которые позволяют выявить имеющуюся у человека алкогольную зависимость.

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