Онколог Иванов: вздутие живота и его увеличение возможны при таком раке как мезотелиома

«Развитие мезотелиомы – первичной злокачественной опухоли брюшины – обычно сопровождается накоплением жидкости, что приводит к увеличению размеров живота», - отметил Иванов в комментарии для « Газета.Ru ».

Дискомфорт в брюшной полости без четкой локализации;

Слабость;

Потеря аппетита и снижение веса;

Нарушенное пищеварение (запор чередуется с диареей);

Ночное потоотделение.

«Считается, что развитие мезотелиомы брюшины связано с длительным воздействием на организм асбеста (асбестовой пыли), часто использующегося в строительной отрасли, металло-, стекло-, авто­промышленности и других отраслях производства», - добавил врач-онколог.

Мезотелиомы – это злокачественные опухоли, которые растут из мезотелия брюшины и обычно образуются вследствие воздействия на организм канцерогенных химикатов из внешней среды. Онколог Иванов рассказал, что при таком раке возможны симптомы в виде вздутия живота и его увеличения в объеме.Онколог добавил, что начало развития этого рака характеризуется такими изменениями в состоянии человека, которые легко принять за проявление чего-то менее серьезного. Вот что может замечать у себя заболевший человек:Иванов обратил внимание на то, что когда опухоль прогрессирует и увеличивается, она может начать давить на кишечник – результатом этого становится непроходимость.Онколог предупредил, что у мужчин мезотелиома возникает в несколько раз чаще чем у женщин. Стимулировать ее развитие могут в том числе вещества, содержащиеся в сигаретном дыме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими злокачественными заболеваниями грозит человеку пристрастие к жареной пище.

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