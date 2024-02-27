Онколог Иванов: вздутие живота и его увеличение возможны при таком раке как мезотелиома

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дискомфорт в животе

Онколог Антон Иванов рассказал, какими симптомами проявляется мезотелиома – злокачественное образование брюшины.

Мезотелиомы – это злокачественные опухоли, которые растут из мезотелия брюшины и обычно образуются вследствие воздействия на организм канцерогенных химикатов из внешней среды. Онколог Иванов рассказал, что при таком раке возможны симптомы в виде вздутия живота и его увеличения в объеме.

«Развитие мезотелиомы – первичной злокачественной опухоли брюшины – обычно сопровождается накоплением жидкости, что приводит к увеличению размеров живота», - отметил Иванов в комментарии для «Газета.Ru».

Онколог добавил, что начало развития этого рака характеризуется такими изменениями в состоянии человека, которые легко принять за проявление чего-то менее серьезного. Вот что может замечать у себя заболевший человек:
  • Дискомфорт в брюшной полости без четкой локализации;
  • Слабость;
  • Потеря аппетита и снижение веса;
  • Нарушенное пищеварение (запор чередуется с диареей);
  • Ночное потоотделение.
«Считается, что развитие мезотелиомы брюшины связано с длительным воздействием на организм асбеста (асбестовой пыли), часто использующегося в строительной отрасли, металло-, стекло-, авто­промышленности и других отраслях производства», - добавил врач-онколог.

Иванов обратил внимание на то, что когда опухоль прогрессирует и увеличивается, она может начать давить на кишечник – результатом этого становится непроходимость.

Онколог предупредил, что у мужчин мезотелиома возникает в несколько раз чаще чем у женщин. Стимулировать ее развитие могут в том числе вещества, содержащиеся в сигаретном дыме.

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Антон Иванов
Антон Иванов
Здоровье
врач-онколог, химиотерапевт
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