6 симптомов «редкого» рака, которые трудно распознать — онколог Воробьев

«По оценкам исследователей, до 15 процентов женщин, у которых диагностирован запущенный рак яичников, на самом деле могут иметь рак брюшины. К сожалению, симптомы рака брюшины легко принять за другие проблемы. Симптомы первичного рака брюшины могут быть очень неясными и их трудно обнаружить. Многие симптомы, скорее всего, вызваны другими заболеваниями», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Вздутый живот

Боль в животе

Запор или диарея

Чувство или болезнь

Чувство вздутия живота

Потеря аппетита.

«Первичный рак брюшины имеется в виду, что он начинается в брюшине в основном поражает женщин. У мужчин это очень редко. Большинство людей старше 60 лет, когда им ставят диагноз».

Симптомы будут зависеть от того, когда возник рак: рак легких часто вызывает постоянный кашель, а рак кишечника обычно приводит к изменениям при посещении туалета.Однако в некоторых случаях болезнь может протекать вообще без симптомов или признаки могут быть «трудно обнаружить». Это тот случай, когда речь идет о раке брюшины. Рак брюшины, который начинается в брюшине — тонком слое ткани, выстилающей внутреннюю часть живота.Основная роль брюшины заключается в том, чтобы покрывать органы брюшной полости, такие как кишечник и печень, выступая в качестве барьера для инфекции. Она также производит жидкость, позволяющую органам двигаться внутри вашего живота.Есть ряд проблем со здоровьем, которые могут повлиять на брюшину, включая рак, хотя это «редко». Первичный рак брюшины встречается очень редко.Заболевание гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин.Если вы испытываете какие-либо необъяснимые симптомы, перечисленные выше, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Ранее МедикФорум писал о вреде пива для сердца.

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