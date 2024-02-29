Диетолог Гридина: быстрое похудение чревато серьезными проблемами со здоровьем

«Похудеть на 15 килограммов за месяц без вреда для здоровья невозможно. Безопасным темпом похудения является потеря 0,5–1 килограмма в неделю», - поделилась Гридина с « Лентой.ру ».

«Из-за быстрой потери веса нарушается обмен веществ, возникают проблемы с пищеварением: запоры, гастрит или язва. Человек становится нервным и раздражительным, его волосы и ногти – ломкими, кожа – сухой, а морщины – более заметными. У женщин может пропасть менструация, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», - перечислила диетолог опасные последствия.

Диетолог Гридина предупредила в интервью, что людям, стремящимся к похудению, нужно отказаться от идеи избавиться сразу от большого количества килограммов, какой бы реальной она не казалась. Процесс снижения веса должен быть исключительно постепенным и плавным, подчеркнула специалист. Быстрое похудение, в свою очередь, чревато серьезными проблемами со здоровьем.Эксперт объяснила, что быстрая потеря веса означает потерю мышечной массы – это может стать причиной постоянного недомогания. К тому же, когда человек перестает соблюдать жесткие ограничения в питании, его тело начинает активно накапливать жир как стратегический запас на случай повторения того голодного режима, которое оно уже перенесло.Диетолог посоветовала избегать систем питания, которые обещают значительную потерю веса за короткое время при их тщательном соблюдении. Такие системы практически всегда предполагают отказ от каких-то пищевых компонентов, что может поспособствовать дефициту витаминов и микроэлементов в организме, негативно повлиять на его нервную и иммунную системы.Гридина подчеркнула, что здоровая потеря веса составляет около четырех килограммов за месяц.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не следует отказываться от хлеба

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