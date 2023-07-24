Диетолог Гридина: арбуз провоцирует выброс инсулина и появление жировых отложений

«В этой бахчевой культуре содержится большое количество сахара, который приводит к выбросу инсулина и, как итог, появлению нежелательных жировых отложений», - сказала Наталия Гридина, беседуя с «Лайфом».

«Не стоит есть арбузы на пустой желудок, так как это может привести к сильному перееданию вместе с неприятными симптомами: болью, вздутием, тяжестью, тошнотой», - предупредила специалистка.

Диетолог Гридина предупредила о возможных проблемах со здоровьем из-за поедания арбузов и рассказала, кому лучше отказаться от их присутствия в рационе. Медик отметила, что арбузы не должны употребляться поздним вечером незадолго до сна. Тем, кто игнорирует данное правило, следует знать: арбуз провоцирует выброс инсулина и появление жировых отложенийКроме того, арбузы содержат много воды, и их поедание вечером может плохо влиять на качество сна, заставляя проспаться для походов в туалет, а также вызывать появление отеков утром.Людям, у которых имеется предиабет или диабет, следует отказаться от арбузов, подчеркнула она. Если имеются болезни почек и нарушения сердечного ритма, то употребление этого продукта нужно оговаривать с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье парного молока может привести к инфицированию опасным для мозга бруцеллезу.

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