Диетолог Денисова: отказ от хлеба может нарушить работу кишечника и ухудшить иммунитет

«Ржаной хлеб – источник витамина B1, когда его не хватает, человек становится раздражительным, быстрее устает, у него возникает мышечная слабость. Витамин РР (ниацин) в хлебе необходим для работы мозга, а дефицит витамина B2 может привести к нарушениям зрения», - рассказала Денисова aif.ru

«В ржаном хлебе 19-22% пищевых волокон, что больше, чем в других зерновых культурах. Если употреблять хлеб в нужном количестве, он помогает пищеварению», - констатировала диетолог.

Врач Денисова объяснила, почему не нужно отказываться от хлеба, если для этого нет специальных оснований. По словам медика, хлеб (в частности, ржаной) является источником витаминов, необходимых для полноценной работы организма, и отказ от него может поспособствовать их дефициту.Она добавила, что хлеб также обеспечивает организм фолиевой кислотой (витамин В9), обеспечивающей нормальную работу иммунной и нервной систем. Категорический отказ от хлеба может ухудшить иммунитет, считает эксперт.Кроме того, исключение хлеба из повседневного рациона может нарушить работу кишечника, который лишится пищевых волокон, содержащихся в этом продукте. Пищевые волокна необходимы для развития полезной кишечной микрофлоры, роста хороших бактерий и сбалансированного пищеварительного процесса.Денисова уточнила, что есть ржаной хлеб можно в количестве до 300 граммов в день, причем он уместен в питании худеющих людей и диабетиков. Будучи насыщенным клетчаткой, такой хлеб защищает от резких скачков уровня сахара в крови, дает долгое ощущение сытости, препятствует перееданию.Что касается белого хлеба и булочек, пристрастие к ним чревато появлением лишнего веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что физиолог Александр Созыкин предупредил об опасности частого употребления растворимого кофе.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.