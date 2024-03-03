Гематолог Дубинина назвала ночную потливость в числе симптомов рака крови

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кровь

Врач-гематолог Юлия Дубинина: к раку крови относятся разнообразные опухоли кроветворной и лимфатической систем.

Гематолог Дубинина рассказала «Вечерней Москве», какие образования считаются раком крови.

«Лейкозы, лимфомы, миелодиспластические синдромы, миелопролиферативные заболевания, миелома», - перечислила медик.

Говоря о симптомах рака крови, врач назвала в их числе сильно выраженную ночную потливость.

«Профузная (обильная) ночная потливость, которая заставляет просыпаться, менять одежду и постельное белье», - уточнила гематолог.

Также, добавила Дубинина, признаком заболевания может быть состояние лихорадки с повышенной температурой (38 градусов и более), возникающее без других признаков инфекции. Еще один симптом – самопроизвольное снижение массы тела, происходящее в течение нескольких месяцев.

Кроме того, опухоли, относящиеся к раку крови, проявляются слабостью, усталостью, зудом, частыми инфекционными заболеваниями, увеличением лимфоузлов, повышенной кровоточивостью и появлением необъяснимых кровоподтеков, гематом. У некоторых заболевших людей возникает тромбоз глубоких вен, при котором ноги могут сильно болеть во время ходьбы.

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Юлия Дубинина
Юлия Дубинина
Здоровье
врач-онколог, гематолог
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Теги : рак крови, признаки рака, Юлия Дубинина
Гематолог Дубинина назвала ночную потливость в числе симптомов рака крови
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