Гематолог Дубинина назвала ночную потливость в числе симптомов рака крови

«Лейкозы, лимфомы, миелодиспластические синдромы, миелопролиферативные заболевания, миелома», - перечислила медик.

«Профузная (обильная) ночная потливость, которая заставляет просыпаться, менять одежду и постельное белье», - уточнила гематолог.

Гематолог Дубинина рассказала « Вечерней Москве », какие образования считаются раком крови.Говоря о симптомах рака крови, врач назвала в их числе сильно выраженную ночную потливость.Также, добавила Дубинина, признаком заболевания может быть состояние лихорадки с повышенной температурой (38 градусов и более), возникающее без других признаков инфекции. Еще один симптом – самопроизвольное снижение массы тела, происходящее в течение нескольких месяцев.Кроме того, опухоли, относящиеся к раку крови, проявляются слабостью, усталостью, зудом, частыми инфекционными заболеваниями, увеличением лимфоузлов, повышенной кровоточивостью и появлением необъяснимых кровоподтеков, гематом. У некоторых заболевших людей возникает тромбоз глубоких вен, при котором ноги могут сильно болеть во время ходьбы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляются возникающие в кишечнике и желудке полипы.

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