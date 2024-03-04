Академик Насонов: боли в мышцах и суставах могут указывать на аутоиммунное заболевание

«Боли в мышцах и суставах, усталость, депрессия, тахикардия, одышка – эти признаки характерны и для других заболеваний и состояний, в том числе и для поствирусной усталости», - поделился ученый.

«Обследовать нужно людей из групп риска – тех, чьи близкие родственники страдали аутоиммунными заболеваниями. В таком случае риск развития аутоиммунного заболевания (необязательно того же самого) в 3-4 раза выше», - констатировал академик.

Академик Насонов сообщил в комментарии aif.ru , что иммунная система может вести себя нетипично: вместо того, чтобы обеспечивать организму защиту она активизирует атаку на его органы и ткани. Именно в результате таких атак возникают аутоиммунные заболевания – свидетельство неадекватной активности (как правило, гиперактивности) иммунной системы человеческого тела.Что может спровоцировать подобный сбой в поведении иммунной системы? Сильный стресс, перенесенная инфекция, гормональный дисбаланс, нарушения бактериального состава в кишечнике, травмы, прием лекарств.Евгений Насонов отметил, что указывать на аутоиммунные заболевания могут симптомы, которые часто бывают присущи распространенным недомоганиям, включая рядовые ОРВИ, переутомление.По словам эксперта, на раннем этапе возникшее у человека аутоиммунное заболевание может вообще никак не отражаться на его самочувствии – выявить его возможно только с помощью анализа крови, который покажет высокое содержание аутоантител. В то же время известно, что иногда люди с высоким уровнем таких антител не заболевают. С уверенностью сказать, разовьется ли аутоиммунное заболевание или нет, можно только прибегнув к генетическим исследованиям. Подверженность такого рода недугам является наследственной.Какие заболевания являются аутоиммунными? Болезнь Крона (хроническая патология кишечника, который подвергается воспалению), а также сахарный диабет первого типа, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, волчанка, псориаз, васкулит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что весной может произойти активизация дремлющего в организме большинства людей герпеса.

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