Врач Мясников перечислил риски метаболического синдрома, эндокринолог Гуреева назвала ключевые симптомы

«Это не болезнь. Это смертельный квартет, синдром Х — это все названия. А на самом деле врачи не знают: одна это болезнь, просто синдром, при котором обязательно такое сочетание, либо это состояния, каждое из которых независимо друг от друга, как атрибут избыточной массы тела и резистентности к инсулину. Нам проще говорить, что это смертельный квартет. Хотя это уже секстет, потому что если в вас есть это все, то добавляются еще два показателя», — пояснил Мясников.

«Это не шутки, кто может, старайтесь в этом направлении что-то делать. Достаточно закрыть рот и двигаться-двигаться-двигаться, чтобы все было хорошо», — подытожил Мясников.

Инсулинорезистентность

"Отличительной чертой метаболического синдрома является инсулинорезистентность, при которой клетки тела менее чувствительны к действию инсулина", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Ожирение в области живота

"Жировые отложения вокруг внутренних органов (висцеральный жир) считаются особенно опасными".

Повышенное давление

Повышенные уровни триглицеридов

Пониженный уровень хорошего холестерина





Сопутствующие симптомы

"Усталость, чувство голода, проблемы с концентрацией внимания, плохая переносимость физической нагрузки могут быть дополнительными симптомами".

"Внесение положительных изменений в эти области может помочь управлять этим состоянием и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Если у вас есть подозрения на метаболический синдром, важно проконсультироваться с врачом для оценки и разработки плана лечения", - объясняет Гуреева.

Четыре проблемы — этоМясников отметил, что люди сами работают над такой проблемой лет 20-30, наедая себе лишние килограммы и живот. В результате многие начинают принимать препараты — от сахара, давления, холестерина — пожизненно. Но лучше постараться нивелировать свое состояние, привести его в норму, посоветовал медик.При оценке наличия метаболического синдрома важно считать индекс массы тела. Больше 30 — это уже избыток. С 26 до 29 — многовато, но такой вариант характерен для многих людей. И иногда это бывает хуже для здоровья, чем откровенная полнота.Симптомы метаболического синдрома могут варьировать, и не всегда они проявляются одновременно.Это приводит к увеличению уровня глюкозы в крови.Люди с метаболическим синдромом часто имеют избыточный вес, особенно в области живота.Гипертония (повышенное артериальное давление) часто сопровождает метаболический синдром.Уровень триглицеридов (тип жира в крови) часто повышен при метаболическом синдроме.Метаболический синдром может сопровождаться снижением уровня HDL-холестерина, который считается «хорошим» холестерином.Эти факторы не всегда проявляются одновременно, и степень их выраженности может варьировать у разных людей. Важно заметить, что метаболический синдром часто связан с неправильным образом жизни, включая недостаток физической активности и неправильное питание.Ранее МедикФорум писал о вреде избытка соли и сахара.

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