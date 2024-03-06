Психиатр Шейфер рассказал, как проявляется весеннее обострение

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психическое расстройство

Психиатр Михаил Шейфер: некоторые психические расстройства у людей склонны ухудшаться весной.

Психиатр Шейфер рассказал, в интервью как проявляется весеннее обострение. Порталу 63.RU врач заявил:

«В ряде случаев определенные психические расстройства ухудшаются в осенне-весенний период, при перемене сезона».

Врач отметил, что весеннее обострение, означающее подобное ухудшение в состоянии психики, бывает присуще людям с биполярным аффективным расстройством. При данном заболевании люди испытывают состояния депрессии или мании (эмоционального подъема) с соответствующими симптомами.

«Маниакальное состояние при весеннем обострении может выражаться в раздражительности, вспыльчивости, агрессивности. Это одно из проявлений этого состояния», - поделился специалист.

Шейфер добавил, что в некоторых случаях при биполярном расстройстве наблюдаются смешанные состояния с проявлением как маниакального, так и депрессивного состояния. 

Что указывает на маниакальное состояние:
  • Приподнятое настроение;
  • Активное мышление, повышенная сообразительность;
  • Ускоренная двигательная активность;
  • Потребность в меньшем количестве сна.
Что указывает на депрессивное состояние:
  • Ухудшение настроения;
  • Замедление мыслительного процесса;
  • Снижение речевой активности, молчаливость;
  • Склонность к оцепенению, неподвижности;
  • Сонливость.
Если перепады с такими состояниями длятся у человека на протяжении недель, ему необходимо обращаться к специалисту, подчеркнул психиатр.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются врачами весной для подержания организма.

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Михаил Шейфер
Михаил Шейфер
Здоровье
психиатр
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Теги : весна, психические расстройства, Михаил Шейфер
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