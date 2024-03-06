Психиатр Шейфер рассказал, как проявляется весеннее обострение
Психиатр Михаил Шейфер: некоторые психические расстройства у людей склонны ухудшаться весной.
Психиатр Шейфер рассказал, в интервью как проявляется весеннее обострение. Порталу 63.RU врач заявил:
«В ряде случаев определенные психические расстройства ухудшаются в осенне-весенний период, при перемене сезона».
Врач отметил, что весеннее обострение, означающее подобное ухудшение в состоянии психики, бывает присуще людям с биполярным аффективным расстройством. При данном заболевании люди испытывают состояния депрессии или мании (эмоционального подъема) с соответствующими симптомами.
«Маниакальное состояние при весеннем обострении может выражаться в раздражительности, вспыльчивости, агрессивности. Это одно из проявлений этого состояния», - поделился специалист.
Шейфер добавил, что в некоторых случаях при биполярном расстройстве наблюдаются смешанные состояния с проявлением как маниакального, так и депрессивного состояния.
Что указывает на маниакальное состояние:
- Приподнятое настроение;
- Активное мышление, повышенная сообразительность;
- Ускоренная двигательная активность;
- Потребность в меньшем количестве сна.
- Ухудшение настроения;
- Замедление мыслительного процесса;
- Снижение речевой активности, молчаливость;
- Склонность к оцепенению, неподвижности;
- Сонливость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются врачами весной для подержания организма.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Шейфер
Здоровье
психиатр
Оставить комментарий