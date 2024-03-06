Психиатр Шейфер рассказал, как проявляется весеннее обострение

«В ряде случаев определенные психические расстройства ухудшаются в осенне-весенний период, при перемене сезона».

«Маниакальное состояние при весеннем обострении может выражаться в раздражительности, вспыльчивости, агрессивности. Это одно из проявлений этого состояния», - поделился специалист.

Приподнятое настроение;

Активное мышление, повышенная сообразительность;

Ускоренная двигательная активность;

Потребность в меньшем количестве сна.

Ухудшение настроения;

Замедление мыслительного процесса;

Снижение речевой активности, молчаливость;

Склонность к оцепенению, неподвижности;

Сонливость.

Психиатр Шейфер рассказал, в интервью как проявляется весеннее обострение. Порталу 63.RU врач заявил:Врач отметил, что весеннее обострение, означающее подобное ухудшение в состоянии психики, бывает присуще людям с биполярным аффективным расстройством. При данном заболевании люди испытывают состояния депрессии или мании (эмоционального подъема) с соответствующими симптомами.Шейфер добавил, что в некоторых случаях при биполярном расстройстве наблюдаются смешанные состояния с проявлением как маниакального, так и депрессивного состояния.Что указывает на маниакальное состояние:Что указывает на депрессивное состояние:Если перепады с такими состояниями длятся у человека на протяжении недель, ему необходимо обращаться к специалисту, подчеркнул психиатр.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются врачами весной для подержания организма.

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