Кардиолог Соколов: красное вино в некоторой степени защищает сердце и сосуды от повреждений

«Качественное красное вино содержит антиоксиданты, например, ресвератрол, способный в некоторой степени защитить сердце и сосуды от повреждений и улучшить кровообращение. Умеренное употребление алкоголя также может повысить уровень хорошего холестерина и снизить риск образования тромбов».

«Еженедельно мужчинам допустимо употреблять не более трех с половиной литров пива или 560 миллилитров крепких напитков, а женщинам — до двух с половиной литров пива и 400 миллилитров крепких напитков».

Кардиолог Соколов поделился мнением о пользе красного вина для сердца и сосудов. В разговоре с «Лентой.ру» врач констатировал:Медик обратил внимание на то, что употребление алкоголя в целом нельзя рассматривать как способ поддержания здоровья. Несмотря на свои определенные позитивные эффекты, спиртное при регулярном приеме может провоцировать развитие опасных нарушений. Последствием такой привычки, например, может быть повышенное артериальное давление, сбои сердечного ритма, патологии печени и поджелудочной железы. Кроме того, алкоголь очень калориен, причем эти «жидкие» калории крайне быстро усваиваются и идут на производство жировой ткани. Увеличение жира в организме может негативно сказаться на состоянии сердца и сосудов, указал кардиолог Соколов.В идеале алкоголь лучше не употреблять совсем или хотя бы следует отказаться присутствия спиртных напитков в повседневном рационе, считает специалист.Если спиртное все же употребляется, для сохранения здоровья необходимо контролировать его количество, заявил врач.Соколов добавил, что при наличии хронических заболеваний возможность приема спиртного необходимо обсуждать с врачом. Пожилым людям употреблять алкоголь не следует.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют по максимуму убрать из рациона добавленный сахар

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