Кардиолог Соколов: содержащие маргарин продукты медленно убивают сердце

«К медленно убивающим сердце продуктам относятся маргарин и содержащие его продукты (печенье, чипсы, пирожные), колбаса, консервы, фастфуд», - поделился кардиолог Соколов с «Мослентой».

«Если хотите печенье к чаю, лучше потратьте немного времени и испеките его самостоятельно – из тех продуктов, в качестве которых уверены», - прокомментировал кардиолог.

«Взрослому мужчине, в зависимости от роста, веса и уровня физической нагрузки, в день требуется от 70 до 154 граммов жира, женщине – от 60 до 102 граммов», - уточнил эксперт.

Кардиолог Соколов рассказал в интервью, что для сохранения сердечного здоровья следует отказаться от употребления маргарина. Врач заявил, что содержащие маргарин продукты медленно убивают сердцеВрач констатировал, что в перечисленных продуктах содержатся трансжиры – дешевые видоизмененные растительные жиры, способные приобретать твердую форму. Употребление таких жиров ассоциируется с возникновением проблемы повышенного холестерина, развития атеросклероза.Также, добавил Соколов, здоровью сердца вредит употребление большого количества насыщенных жиров, содержащихся в мясе, молоке, сливочном масле, сырах. Их бесконтрольное поедание способствует тому, что в сосудах увеличиваются отложения из атеросклеротических бляшек, из-за чего возрастает риск инсульта.Денис Соколов подчеркнул, что количество ежедневно употребляемых жиров не должно превышать физиологическую норму.Другими вредными для сердца веществами кардиолог назвал неумеренно потребляемые в пищу простые углеводы, крахмал, ароматизаторы, а также соль в количестве больше чайной ложки за день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от майонеза помогает продлить молодость.

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