Елена Малышева: из рациона надо по максимуму убрать добавленный сахар

«Врачи проводили исследование с помощью МРТ и выяснили, что в мозге при поедании сахара ярко вспыхивают те же центры удовольствия, что загораются и при вредных привычках. Начинается активная выработка гормонов удовольствия, что и приводит к практически моментальному привыканию», - рассказала Елена Малышева.

«В кетчупе – 7 чайных ложек сахара в 100 граммах, в йогурте с добавками – 5 чайных ложек, в консервированном зеленом горошке – 4 ложки сахара. Есть он и в кашах быстрого приготовления», - предупредила врач.

«В юности люди нередко съедают много сахара, но это не так страшно, ведь юные люди больше двигаются и сжигают этот сахар. С возрастом ситуация меняется, поэтому от него стоит отказаться», - резюмировали эксперты.

Особое коварство сахара заключается в том, как он влияет на головной мозг – обладая таким влиянием, продукт вызывает быстрое привыкание, об этом рассказали врачи, пришедшие на съемку программы Елены Малышевой. Регулярно употребляя сахар, человек часто не замечает, что непроизвольно стремится к тому, чтобы есть его чаще и больше. В результате среднее количество сахара, которое обычно употребляется людьми, значительно превышает норму: 39 кг за год вместо положенных 9 кг.Медики пояснили, что сахар бывает «прямым», проникая в организм из тортов и выпечки, сладких напитков, варенья, конфет, мороженого и т.д. Но также он бывает «непрямым» или добавленным: люди употребляют его в составе продуктов, которые на первый взгляд не должны содержать никакого сахара.Малышева подчеркнула, что из рациона надо по максимуму убрать именно этот добавленный сахар.Специалист уточнила, что как источник сахара в рационе могут присутствовать фрукты и ягоды, но продукты, в которые он добавляется наряду с солью и другими специями, употребляться каждый день не должны. Подобный отказ от добавленного сахара нормализует аппетит, поспособствует снижению артериального давления, а также уровня глюкозы в крови, поможет похудеть и добиться стойкого здорового веса, улучшит качество зрения и работу мозга, повысит защиту от развития сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких продуктах содержится много «скрытой» соли.

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