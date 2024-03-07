Диетолог Берд назвала завтрак, которые снижает риск рака кишечника, врач Алисова перечислила еще 9 полезных вариантов

"Завтрак, способствующий здоровью кишечника, должен быть богат волокнами, содержать пробиотики и обеспечивать умеренное потребление разнообразных питательных веществ", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

По словам специалиста, отлично подойдет на завтракОна содержит большое количество клетчатки, которая является питательной субстанцией для «хороших» бактерий в желудке. Кроме того, каша защищает слизистые оболочки толстой кишки.Второй вариант полезного завтрака –Данное блюдо содержит кальций, белки и пробиотики, помогающими поддерживать нормальное пищеварение.И, наконец, полезным для организма будетПомимо упомянутых выше блюд врач советует включить в рацион семечки, яйца и зерновой хлеб.Алисова дополнила список девятью вариантами завтрака, которые полезны для кишечника.Продукты, богатые пробиотиками, могут способствовать здоровой микрофлоре в кишечнике. Мед и орехи могут добавить вкус и дополнительные питательные вещества.Фрукты содержат клетчатку и витамины. Хлеб из цельного зерна обеспечивает дополнительные волокна.Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Яйца являются хорошим источником белка.Семена чиа богаты растворимыми волокнами и омега-3 жирными кислотами. Фрукты добавляют свежесть и вкус.Зеленые листья обогащают питательными веществами и волокнами. Банан добавляет сладость, а миндальное молоко — белок и кальций.Творог содержит белок и кальций. Ягоды придают сладость и предоставляют антиоксиданты.Гречка богата клетчаткой и минералами. Ягоды придают сладость и антиоксиданты, а орехи — полиненасыщенные жирные кислоты.Яйца содержат белок, а овощи — клетчатку, витамины и минералы. Можно добавить помидоры, шпинат, грибы и перец.Бананы обеспечивают сладость и клетчатку. Оладьи из цельнозерновой муки добавляют дополнительные волокна, а йогурт — пробиотики.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака опухоли.

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