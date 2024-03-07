Диетолог Берд назвала завтрак, которые снижает риск рака кишечника, врач Алисова перечислила еще 9 полезных вариантов
Врач-диетолог Мереди Берд, которая специализируется на лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, рассказала, какие варианты завтраков могут предотвратить развитие рака кишечника. Ее советы приводит издание издание Business Insider.
По словам специалиста, отлично подойдет на завтрак сваренная на молоке овсяная каша с добавлением фруктов. Она содержит большое количество клетчатки, которая является питательной субстанцией для «хороших» бактерий в желудке. Кроме того, каша защищает слизистые оболочки толстой кишки.
Второй вариант полезного завтрака – смесь из йогурта с орехами и ягодами. Данное блюдо содержит кальций, белки и пробиотики, помогающими поддерживать нормальное пищеварение.
И, наконец, полезным для организма будет завтрак в виде яичницы с овощами и сыром халлуми. Помимо упомянутых выше блюд врач советует включить в рацион семечки, яйца и зерновой хлеб.
"Завтрак, способствующий здоровью кишечника, должен быть богат волокнами, содержать пробиотики и обеспечивать умеренное потребление разнообразных питательных веществ", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Алисова дополнила список девятью вариантами завтрака, которые полезны для кишечника.
Кефир или йогурт с добавкой меда и орехов
Продукты, богатые пробиотиками, могут способствовать здоровой микрофлоре в кишечнике. Мед и орехи могут добавить вкус и дополнительные питательные вещества.
Фруктовый салат с хлебом из цельного зерна
Фрукты содержат клетчатку и витамины. Хлеб из цельного зерна обеспечивает дополнительные волокна.
Авокадо с яйцом на тосте из цельного зерна
Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Яйца являются хорошим источником белка.
Чиа-пудинг с фруктами
Семена чиа богаты растворимыми волокнами и омега-3 жирными кислотами. Фрукты добавляют свежесть и вкус.
Смузи с зеленым листовым шпинатом, бананом и миндальным молоком
Зеленые листья обогащают питательными веществами и волокнами. Банан добавляет сладость, а миндальное молоко — белок и кальций.
Творожная запеканка с ягодами
Творог содержит белок и кальций. Ягоды придают сладость и предоставляют антиоксиданты.
Гречневая каша с ягодами и орехами
Гречка богата клетчаткой и минералами. Ягоды придают сладость и антиоксиданты, а орехи — полиненасыщенные жирные кислоты.
Смешанный омлет с овощами
Яйца содержат белок, а овощи — клетчатку, витамины и минералы. Можно добавить помидоры, шпинат, грибы и перец.
Банановые оладьи из цельнозерновой муки с йогуртом
Бананы обеспечивают сладость и клетчатку. Оладьи из цельнозерновой муки добавляют дополнительные волокна, а йогурт — пробиотики.
Ранее МедикФорум писал о симптомах рака опухоли.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий