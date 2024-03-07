Диетолог Берд назвала завтрак, которые снижает риск рака кишечника, врач Алисова перечислила еще 9 полезных вариантов

130 Фото: https://unsplash.com/photos/oatmeal-with-milk--0gya0UbwPs
Диетолог Берд назвала завтрак, которые снижает риск рака кишечника, врач Алисова перечислила еще 9 полезных вариантов


Врач-диетолог Мереди Берд, которая специализируется на лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, рассказала, какие варианты завтраков могут предотвратить развитие рака кишечника. Ее советы приводит издание издание Business Insider.


По словам специалиста, отлично подойдет на завтрак сваренная на молоке овсяная каша с добавлением фруктов. Она содержит большое количество клетчатки, которая является питательной субстанцией для «хороших» бактерий в желудке. Кроме того, каша защищает слизистые оболочки толстой кишки.

Второй вариант полезного завтрака – смесь из йогурта с орехами и ягодами. Данное блюдо содержит кальций, белки и пробиотики, помогающими поддерживать нормальное пищеварение.

И, наконец, полезным для организма будет завтрак в виде яичницы с овощами и сыром халлуми. Помимо упомянутых выше блюд врач советует включить в рацион семечки, яйца и зерновой хлеб.   

"Завтрак, способствующий здоровью кишечника, должен быть богат волокнами, содержать пробиотики и обеспечивать умеренное потребление разнообразных питательных веществ", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Алисова дополнила список девятью вариантами завтрака, которые полезны для кишечника.


Кефир или йогурт с добавкой меда и орехов

Продукты, богатые пробиотиками, могут способствовать здоровой микрофлоре в кишечнике. Мед и орехи могут добавить вкус и дополнительные питательные вещества.

Фруктовый салат с хлебом из цельного зерна

Фрукты содержат клетчатку и витамины. Хлеб из цельного зерна обеспечивает дополнительные волокна.

Авокадо с яйцом на тосте из цельного зерна

Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Яйца являются хорошим источником белка.

Чиа-пудинг с фруктами

Семена чиа богаты растворимыми волокнами и омега-3 жирными кислотами. Фрукты добавляют свежесть и вкус.

Смузи с зеленым листовым шпинатом, бананом и миндальным молоком

Зеленые листья обогащают питательными веществами и волокнами. Банан добавляет сладость, а миндальное молоко — белок и кальций.

Творожная запеканка с ягодами

Творог содержит белок и кальций. Ягоды придают сладость и предоставляют антиоксиданты.

Гречневая каша с ягодами и орехами

Гречка богата клетчаткой и минералами. Ягоды придают сладость и антиоксиданты, а орехи — полиненасыщенные жирные кислоты.

Смешанный омлет с овощами

Яйца содержат белок, а овощи — клетчатку, витамины и минералы. Можно добавить помидоры, шпинат, грибы и перец.

Банановые оладьи из цельнозерновой муки с йогуртом

Бананы обеспечивают сладость и клетчатку. Оладьи из цельнозерновой муки добавляют дополнительные волокна, а йогурт — пробиотики.


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