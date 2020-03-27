Медики рассказали, какая каша на завтрак снизит риск инсульта

Специалисты из Дании рекомендуют заменить традиционный для многих завтрак в виде яичницы или бутербродов на овсяную кашу.Ученые провели эксперимент с участием 55 тысяч человек. Возраст каждого добровольца составлял около 55 лет. Большинство участников эксперимента употребляли на завтрак несколько яиц , пару ломтиков белого хлеба и йогурт. Лишь немногие ели на завтрак овсяную кашу.Эксперты наблюдали за этими людьми на протяжении 13 лет. За это время у 2 260 человек случился инсульт.Специалисты отмечают, что пользу в данном случае имеет лишь та овсянка, которую необходимо варить. Каши быстрого приготовления для здорового питания не годятся.