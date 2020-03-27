27-03-2020 23:41 - Эксперты рассказали, как лучше стирать одежду в условиях эпидемии COVID-1927-03-2020 22:44 - Вирусолог из Германии назвал типичные и нетипичные признаки COVID-1927-03-2020 22:02 - Врач указал 4 категории людей, для которых коронавирус смертельно опасен27-03-2020 21:24 - Главный эпидемиолог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в России к маю27-03-2020 20:56 - В Москве зафиксирована четвертая смерть от инфекции, вызванной коронавирусом27-03-2020 20:02 - Число жертв коронавируса за сутки в Италии побило новый рекорд – скончались 969 человек27-03-2020 19:51 - В России запустили более точную систему выявления коронавируса27-03-2020 19:44 - Доктор Мясников сообщил новые данные о действии коронавируса на пожилых27-03-2020 19:29 - Билл Гейтс предсказал эпидемию еще 5 лет назад27-03-2020 19:25 - Ученый назвал сроки по спаду интенсивности нового коронавируса в России27-03-2020 18:22 - На волне коронавируса Анастасии Волочковой стали дарить цветы из туалетной бумаги27-03-2020 17:59 - Вирусолог объяснил, как легко и просто отличить коронавирус от ангины и гриппа27-03-2020 17:56 - Эксперты рассказали, как перебить запах лука и чеснока27-03-2020 16:38 - У Игоря Николаева подтвердился коронавирус27-03-2020 16:35 - Доктор Комаровский назвал самое эффективное средство против коронавируса

Медики рассказали, какая каша на завтрак снизит риск инсульта

овсяная каша

Специалисты из Дании рекомендуют заменить традиционный для многих завтрак в виде яичницы или бутербродов на овсяную кашу.

Ученые провели эксперимент с участием 55 тысяч человек. Возраст каждого добровольца составлял около 55 лет. Большинство участников эксперимента употребляли на завтрак несколько яиц , пару ломтиков белого хлеба и йогурт. Лишь немногие ели на завтрак овсяную кашу.
Эксперты наблюдали за этими людьми на протяжении 13 лет. За это время у 2 260 человек случился инсульт. Как вычислили эксперты, у тех, кто завтракал овсянкой, риск инсульта был на 4% ниже, чем у предпочитавших для первого приема пищи хлеб или яйца.

Специалисты отмечают, что пользу в данном случае имеет лишь та овсянка, которую необходимо варить. Каши быстрого приготовления для здорового питания не годятся.
Теги : овсянка, завтраки, правильное питание, инсульт
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Эксперты рассказали, как лучше стирать одежду в условиях эпидемии COVID-19
Медики рассказали, какая каша на завтрак снизит риск инсульта
Вирусолог из Германии назвал типичные и нетипичные признаки COVID-19