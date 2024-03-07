Врач Козлова: затяжной кашель может указывать на пневмонию или сердечную недостаточность
Терапевт Ольга Козлова: затяжной кашель – потенциально опасный симптом, который требует обследования.
Терапевт Козлова отметила в интервью «Ленте.ру», что затяжной кашель может указывать на серьезные патологии, поэтому его лучше не лечить домашними средствами, а показать врачу и выяснить причину.
«Если кашель длится от трех недель до трех месяцев, следует обязательно обратиться к врачу», - уточнила специалист.
Ольга Козлова предупредила, что затяжной кашель может указывать на пневмонию или сердечную недостаточность. Вот список заболеваний, которые могут объяснять очень продолжительный кашель у человека:
- Хронический бронхит;
- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);
- Пневмония;
- Туберкулез;
- Сердечная недостаточность;
- Бактериальная инфекция, возникающая как осложнение после ОРВИ.
«После простуды может продолжаться активное выделение мокроты из бронхов, что также вызывает продолжительный кашель. Возможна и повышенная чувствительность рецепторов бронхов, которые реагируют на любой раздражитель, например, холодный воздух», - объяснила медик.
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Ольга Козлова
Здоровье
врач-терапевт
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