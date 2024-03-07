Врач Козлова: затяжной кашель может указывать на пневмонию или сердечную недостаточность

«Если кашель длится от трех недель до трех месяцев, следует обязательно обратиться к врачу», - уточнила специалист.

Хронический бронхит;

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

Пневмония;

Туберкулез;

Сердечная недостаточность;

Бактериальная инфекция, возникающая как осложнение после ОРВИ.

«После простуды может продолжаться активное выделение мокроты из бронхов, что также вызывает продолжительный кашель. Возможна и повышенная чувствительность рецепторов бронхов, которые реагируют на любой раздражитель, например, холодный воздух», - объяснила медик.

Терапевт Козлова отметила в интервью « Ленте.ру », что затяжной кашель может указывать на серьезные патологии, поэтому его лучше не лечить домашними средствами, а показать врачу и выяснить причину.Ольга Козлова предупредила, что затяжной кашель может указывать на пневмонию или сердечную недостаточность. Вот список заболеваний, которые могут объяснять очень продолжительный кашель у человека:По словам Козловой, кашель, длящийся после перенесенной простуды еще две-три недели – это нормаРанее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой весеннее обострение

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