Врач Козлова: затяжной кашель может указывать на пневмонию или сердечную недостаточность

149 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/distraught-woman-holding-her-chest-in-pain-while-lying-down-on-sofa-in-the-living-room_26143358.htm#query=cough&position=17&from_view=search&track=sph
кашель

Терапевт Ольга Козлова: затяжной кашель – потенциально опасный симптом, который требует обследования.

Терапевт Козлова отметила в интервью «Ленте.ру», что затяжной кашель может указывать на серьезные патологии, поэтому его лучше не лечить домашними средствами, а показать врачу и выяснить причину.

«Если кашель длится от трех недель до трех месяцев, следует обязательно обратиться к врачу», - уточнила специалист.

Ольга Козлова предупредила, что затяжной кашель может указывать на пневмонию или сердечную недостаточность. Вот список заболеваний, которые могут объяснять очень продолжительный кашель у человека:
  • Хронический бронхит;
  • Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);
  • Пневмония;
  • Туберкулез;
  • Сердечная недостаточность;
  • Бактериальная инфекция, возникающая как осложнение после ОРВИ.
Сколько должен длиться кашель после простуды? По словам Козловой, кашель, длящийся после перенесенной простуды еще две-три недели – это норма

«После простуды может продолжаться активное выделение мокроты из бронхов, что также вызывает продолжительный кашель. Возможна и повышенная чувствительность рецепторов бронхов, которые реагируют на любой раздражитель, например, холодный воздух», - объяснила медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой весеннее обострение.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Козлова
Ольга Козлова
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Врачи рассказали об опасных видах кашля
Какой кашель указывает на развитие рака легких?
Пульмонолог Петрова объяснила, когда затяжной кашель требует обращения к врачу
Теги : кашель, признаки болезней, Ольга Козлова