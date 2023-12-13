Пульмонолог Петрова объяснила, когда затяжной кашель требует обращения к врачу
Пульмонолог Светлана Петрова: затяжной кашель может преследовать человека неделями.
Пульмонолог Петрова рассказала в интервью, что «феномен» затяжного кашля часто проявляется в осенне-зимний период. Его возникновению способствует поражение разными инфекциями, что не является редкостью в сезон, когда начинают активно циркулировать многочисленные вирусы.
«Кашель при вирусном заболевании может сохраняться на протяжении двух недель, это считается нормой. При некоторых инфекциях кашель может присутствовать до трех недель», - поделилась Петрова в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».
Медик добавила, что кашель может также затягиваться из-за неправильного лечения или пренебрежения рекомендациями, которым важно следовать в этот период.
Что рекомендует пульмонолог для терапии кашля:
- Отказаться от курения;
- Обеспечить покой кашлевым рецепторам – например, часто употребляя теплые напитки или бульоны, поддерживая влажность воздуха;
- Меньше говорить.
«Если кашель продолжается более 3–4 недель, то нужно обратиться к врачу».
Игнорировать стойкий кашель или заниматься самолечением в его случае опасно – такой кашель может оказаться симптомом опасных нарушений, требующих обследования и лечения.
Какие патологии могут вызывать затяжной кашель:
- Микоплазменная инфекция и коклюш – они являются актуальными болезнями в этом сезоне;
- Постковидный синдром;
- Сердечная недостаточность:
- Легочная гипертензия, застой крови в легких;
- Болезни желудочно-кишечного тракта, гастроэзофагеальный рефлюкс;
- Онкологическиее заболевания бронхов или легких из-за курения.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Светлана Петрова
Здоровье
врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий