Пульмонолог Петрова объяснила, когда затяжной кашель требует обращения к врачу

«Кашель при вирусном заболевании может сохраняться на протяжении двух недель, это считается нормой. При некоторых инфекциях кашель может присутствовать до трех недель», - поделилась Петрова в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург»

Отказаться от курения;

Обеспечить покой кашлевым рецепторам – например, часто употребляя теплые напитки или бульоны, поддерживая влажность воздуха;

Меньше говорить.

«Если кашель продолжается более 3–4 недель, то нужно обратиться к врачу».

Микоплазменная инфекция и коклюш – они являются актуальными болезнями в этом сезоне;

Постковидный синдром;

Сердечная недостаточность:

Легочная гипертензия, застой крови в легких;

Болезни желудочно-кишечного тракта, гастроэзофагеальный рефлюкс;

Онкологическиее заболевания бронхов или легких из-за курения.

Пульмонолог Петрова рассказала в интервью, что «феномен» затяжного кашля часто проявляется в осенне-зимний период. Его возникновению способствует поражение разными инфекциями, что не является редкостью в сезон, когда начинают активно циркулировать многочисленные вирусы.Медик добавила, что кашель может также затягиваться из-за неправильного лечения или пренебрежения рекомендациями, которым важно следовать в этот период.Что рекомендует пульмонолог для терапии кашля:Петрова объяснила, когда затяжной кашель требует обращения к врачу.Игнорировать стойкий кашель или заниматься самолечением в его случае опасно – такой кашель может оказаться симптомом опасных нарушений, требующих обследования и лечения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие отеки могут возникать при развитии разных заболеваний.

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