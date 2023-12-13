Пульмонолог Петрова объяснила, когда затяжной кашель требует обращения к врачу

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кашель

Пульмонолог Светлана Петрова: затяжной кашель может преследовать человека неделями.

Пульмонолог Петрова рассказала в интервью, что «феномен» затяжного кашля часто проявляется в осенне-зимний период. Его возникновению способствует поражение разными инфекциями, что не является редкостью в сезон, когда начинают активно циркулировать многочисленные вирусы.

«Кашель при вирусном заболевании может сохраняться на протяжении двух недель, это считается нормой. При некоторых инфекциях кашель может присутствовать до трех недель», - поделилась Петрова в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Медик добавила, что кашель может также затягиваться из-за неправильного лечения или пренебрежения рекомендациями, которым важно следовать в этот период.

Что рекомендует пульмонолог для терапии кашля:
  • Отказаться от курения;
  • Обеспечить покой кашлевым рецепторам – например, часто употребляя теплые напитки или бульоны, поддерживая влажность воздуха;
  • Меньше говорить.
Петрова объяснила, когда затяжной кашель требует обращения к врачу.

«Если кашель продолжается более 3–4 недель, то нужно обратиться к врачу».

Игнорировать стойкий кашель или заниматься самолечением в его случае опасно – такой кашель может оказаться симптомом опасных нарушений, требующих обследования и лечения.

Какие патологии могут вызывать затяжной кашель:
  • Микоплазменная инфекция и коклюш – они являются актуальными болезнями в этом сезоне;
  • Постковидный синдром;
  • Сердечная недостаточность:
  • Легочная гипертензия, застой крови в легких;
  • Болезни желудочно-кишечного тракта, гастроэзофагеальный рефлюкс;
  • Онкологическиее заболевания бронхов или легких из-за курения.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Светлана Петрова
Светлана Петрова
Здоровье
врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук
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