Врач Сорокина объяснила, какие цветы могут вызывать аллергию и головную боль
Врач аллерголог-иммунолог Элла Сорокина: подаренные к 8 Марта цветы могут неожиданным образом ухудшить самочувствие.
Врач Сорокина предупредила, что полученные в праздник цветы могут оказаться фактором возникновения неблагополучных симптомов, об этом сообщило РИАМО.
«В Международный женский день, 8 марта, принято дарить девочкам и всем женщинам цветы, однако некоторые букеты могут быть опасными из-за риска тяжелой аллергической реакции», - напомнила специалист.
Сорокина отметила, что аллергию способны вызывать сильный цветочный запах и обильная легкая пыльца, обладающая свойством подниматься и распространяться в воздухе. Она перечислила цветы, которые могут быть особенно сильными аллергенами:
- Гиацинты,
- Крокусы,
- Примула,
- Мимоза
- Астры,
- Хризантемы,
- Гипсофила,
- Ромашка.
«Кроме того, есть растения с сильным запахом, которые могут вызвать не аллергию, а головную боль, особенно если их разместить в закрытом помещении: это лилии, каллы, сирень, герань», - дополнила аллерголог.
Какие цветы наименее аллергенные? По словам специалиста, это тюльпаны, нарциссы, розы – их пыльца является тяжелой и не разносится сильно в воздухе.
«Самым безвредным подарком будет орхидея: у нее нет пыльцы и она не имеет запаха, при этом смотрится прекрасно и долго будет стоять. К числу наименее опасных относятся и суккуленты, например, декабрист», - резюмировала эксперт.
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