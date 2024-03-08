Врач Сорокина объяснила, какие цветы могут вызывать аллергию и головную боль

«В Международный женский день, 8 марта, принято дарить девочкам и всем женщинам цветы, однако некоторые букеты могут быть опасными из-за риска тяжелой аллергической реакции», - напомнила специалист.

Гиацинты,

Крокусы,

Примула,

Мимоза

Астры,

Хризантемы,

Гипсофила,

Ромашка.

«Кроме того, есть растения с сильным запахом, которые могут вызвать не аллергию, а головную боль, особенно если их разместить в закрытом помещении: это лилии, каллы, сирень, герань», - дополнила аллерголог.

«Самым безвредным подарком будет орхидея: у нее нет пыльцы и она не имеет запаха, при этом смотрится прекрасно и долго будет стоять. К числу наименее опасных относятся и суккуленты, например, декабрист», - резюмировала эксперт.

Врач Сорокина предупредила, что полученные в праздник цветы могут оказаться фактором возникновения неблагополучных симптомов, об этом сообщило РИАМО.Сорокина отметила, что аллергию способны вызывать сильный цветочный запах и обильная легкая пыльца, обладающая свойством подниматься и распространяться в воздухе. Она перечислила цветы, которые могут быть особенно сильными аллергенами:По словам специалиста, это тюльпаны, нарциссы, розы – их пыльца является тяжелой и не разносится сильно в воздухе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться весной сезонная депрессия

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