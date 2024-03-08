Уролог Дорончук назвал продукты, полезные для сохранения здоровья почек, нефролог Шмелько перечислила ранние симптомы повреждения почек
Рассказываем, что стоит включить в рацион мужчинам и женщинам с целью профилактики заболеваний мочевыделительной системы.
«Диетотерапия является одним из важных составляющих комплексного лечения урологических заболеваний. Эффективность лекарственных препаратов снижается, если не соблюдать правильный рацион. Режим питания позволяет избежать осложнений и быстрее восстановиться после болезни. Продукты, полезные для мочевыделительной системы, можно разделить на группы в зависимости от их влияния на организм», - говорит Дмитрий Дорончук врач-уролог ФГБУ ФНКЦ ФМБА для издания "Чемпионат".
Для активизации работы почек следует употреблять больше жидкости. Вода промывает мочевые протоки, снижает концентрацию шлаков и токсинов, которые выводятся с мочой. Этому способствует включение в рацион арбузов, яблок, ананасов.
Для мочеполовой системы полезны витамины группы А и В6. Они содержатся в чернике, клюкве, малине, клубнике, имбире, красном винограде, орехах. Эти продукты улучшают работу почек и мочевого пузыря, снижают концентрацию оксалатов в крови, являются одним из факторов профилактики мочекаменной болезни.
Врач-нефролог Шмелько Екатерина специально для МедикФорум рассказала о симптомах, которые позволяют понять, что с почками что-то не то.
"Почечная недостаточность (ПН) может развиваться постепенно, и ранние стадии могут проходить незаметно. Однако существуют некоторые общие симптомы и признаки, которые могут указывать на начальные проблемы с почками. Важно отметить, что эти симптомы могут быть вызваны различными причинами, и только врач может поставить точный диагноз", - говорит Шмелько.
Ранние симптомы почечной недостаточности могут включать:
Изменения в частоте мочеиспускания
Увеличение частоты мочеиспускания, особенно ночью. Уменьшение количества мочи при каждом мочеиспускании.
Отеки и задержка жидкости
Отеки вокруг глаз, на лице, в руках или ногах. Задержка жидкости, которая может привести к внезапному увеличению веса.
Усталость и слабость
Чувство усталости и общей слабости. Потеря энергии и интереса к повседневным занятиям.
Проблемы с аппетитом
Потеря аппетита или изменения в восприятии вкуса пищи. Металлический привкус во рту.
Проблемы с сном
Бессонница или пробуждение ночью.
Концентрация мочи
Темная или мутная моча. Моча может содержать пены из-за высокого содержания белка.
Повышенное давление
Повышенное артериальное давление.
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