Уролог Дорончук назвал продукты, полезные для сохранения здоровья почек, нефролог Шмелько перечислила ранние симптомы повреждения почек

«Диетотерапия является одним из важных составляющих комплексного лечения урологических заболеваний. Эффективность лекарственных препаратов снижается, если не соблюдать правильный рацион. Режим питания позволяет избежать осложнений и быстрее восстановиться после болезни. Продукты, полезные для мочевыделительной системы, можно разделить на группы в зависимости от их влияния на организм», - говорит Дмитрий Дорончук врач-уролог ФГБУ ФНКЦ ФМБА для издания "Чемпионат".

"Почечная недостаточность (ПН) может развиваться постепенно, и ранние стадии могут проходить незаметно. Однако существуют некоторые общие симптомы и признаки, которые могут указывать на начальные проблемы с почками. Важно отметить, что эти симптомы могут быть вызваны различными причинами, и только врач может поставить точный диагноз", - говорит Шмелько.

Для активизации работы почек следует употреблять больше жидкости. Вода промывает мочевые протоки, снижает концентрацию шлаков и токсинов, которые выводятся с мочой. Этому способствует включение в рацион арбузов, яблок, ананасов.Для мочеполовой системы полезны витамины группы А и В6. Они содержатся в чернике, клюкве, малине, клубнике, имбире, красном винограде, орехах. Эти продукты улучшают работу почек и мочевого пузыря, снижают концентрацию оксалатов в крови, являются одним из факторов профилактики мочекаменной болезни.рассказала о симптомах, которые позволяют понять, что с почками что-то не то.Увеличение частоты мочеиспускания, особенно ночью. Уменьшение количества мочи при каждом мочеиспускании.Отеки вокруг глаз, на лице, в руках или ногах. Задержка жидкости, которая может привести к внезапному увеличению веса.Чувство усталости и общей слабости. Потеря энергии и интереса к повседневным занятиям.Потеря аппетита или изменения в восприятии вкуса пищи. Металлический привкус во рту.Бессонница или пробуждение ночью.Темная или мутная моча. Моча может содержать пены из-за высокого содержания белка.Повышенное артериальное давление.Ранее МедикФорум писал о причинах раннего климакса.

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