Гинеколог Бопхоева: недосып и лишний вес могут спровоцировать ранний климакс, врач Комарова назвала первые симптомы менопаузы

Симптомы ранней менопаузы

"Менопауза — это естественный физиологический процесс в жизни женщины, когда менструации прекращаются, и происходит окончательный переход от репродуктивного возраста к нефертильному состоянию", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

"Приливы — это ощущение внезапного и интенсивного тепла, обычно начинающееся с груди, распространяющееся к лицу и шее. Они могут сопровождаться потливостью и часто возникают ночью".

"Некоторые женщины могут сталкиваться с изменениями веса, в том числе с набором веса в области живота, что связано с изменением обмена веществ".

"Ранняя менопауза может оказать значительное воздействие на общее физическое и эмоциональное благополучие женщины. При наличии подобных симптомов важно обратиться к врачу для оценки и определения наилучших методов лечения и поддержки", - говорит Комарова.

Врач пояснила, что медики считают менопаузу ранней или преждевременной, если она начинается до 45 лет. По словам специалиста, преждевременное начало менопаузы может быть вызвано рядом причин, включаяи многое другое.Это один из ранних признаков. Менструации могут становиться непредсказуемыми, меняться по продолжительности и интенсивности, прежде чем полностью прекратятся.Гормональные изменения могут повлиять на уровень нейротрансмиттеров в мозге, что может привести к эмоциональным колебаниям, раздражительности, тревожности и иногда депрессии.Бессонница или проблемы со сном часто связаны с гормональными изменениями и могут включать в себя трудности с засыпанием и пробуждением ночью.Уменьшение эстрогена может влиять на слизистые оболочки влагалища, вызывая сухость и дискомфорт во время половых отношений.Снижение эстрогенов может сказаться на коже, делая ее менее упругой, более сухой и более подверженной морщинам. Волосы также могут стать более сухими и ломкими.Некоторые женщины могут заметить уменьшение интереса к сексуальной активности, связанное с изменением гормонального фона.Некоторые женщины могут замечать ухудшение когнитивных функций, таких как память, концентрация и способность к решению задач.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны при менопаузе.

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