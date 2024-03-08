Врач Мясников: панические атаки происходят из-за генетической предрасположенности, психиатр Бычков назвал еще 6 причин
Панической атакой называется состояния, при котором человека внезапно охватывает беспричинный страх: учащается сердцебиение, перерывается нормальное дыхание, появляются озноб, головокружение и другие сопутствующие симптомы.
Иногда люди сталкиваются с паническими атаками несколько лет до обращения за помощью, что негативно отражается на их физическом здоровье, предупредил врач общей практики, врач-кардиолог, заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам специалиста, основная трудность состоит в том, что в случае, когда люди при панических атаках не чувствуют страх или явную тревогу, то установить причину остальных симптомов становится слишком сложно. Уточняется, что причиной возникновения вышеописанных расстройств психики у человека являются факторы стресса на фоне генетической предрасположенности, - говорит Мясников.
"Паническая атака - это внезапное и интенсивное проявление страха или тревоги, которое может сопровождаться различными физическими и эмоциональными симптомами. Причины панических атак могут быть разнообразными и включать в себя как факторы генетической предрасположенности, так и окружающие факторы", - говорит врач-психиатр Михаил Бычков специально для МедикФорум.
Бычков назвал 7 факторов, которые в совокупности приводят к паническим атакам.
Генетическая предрасположенность
Если у члена вашей семьи были панические атаки или другие тревожные расстройства, у вас может быть повышенный риск их развития. Генетические факторы могут влиять на химический баланс в мозге и реакцию на стресс.
Биологические факторы
Некоторые изменения в функционировании мозга и химии нейромедиаторов (например, серотонина и норадреналина) могут быть связаны с возникновением панических атак.
Травматические события
Панические атаки могут быть связаны с травматическими событиями или стрессовыми ситуациями в жизни. Это могут быть не только травмы физического характера, но и эмоциональные или психологические травмы.
Химическое дисбаланса
Нарушения в работе химических систем организма, влияющих на регуляцию эмоций и стресса, могут привести к возникновению панических атак.
Медицинские состояния
Некоторые медицинские состояния, такие как болезни сердца или щитовидной железы, могут быть связаны с паническими атаками.
Употребление стимуляторов и алкоголя
Злоупотребление некоторыми веществами, такими как кофеин и алкоголь, может быть связано с возникновением атак.
Личностные факторы
Некоторые люди, склонные к перфекционизму или боязни потери контроля, могут быть более подвержены паническим атакам.
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