Врач Мясников: панические атаки происходят из-за генетической предрасположенности, психиатр Бычков назвал еще 6 причин

"Паническая атака - это внезапное и интенсивное проявление страха или тревоги, которое может сопровождаться различными физическими и эмоциональными симптомами. Причины панических атак могут быть разнообразными и включать в себя как факторы генетической предрасположенности, так и окружающие факторы", - говорит врач-психиатр Михаил Бычков специально для МедикФорум.

Генетическая предрасположенность

Биологические факторы

Травматические события

Химическое дисбаланса

Медицинские состояния

Употребление стимуляторов и алкоголя

Личностные факторы

Иногда люди сталкиваются с паническими атаками несколько лет до обращения за помощью, что негативно отражается на их физическом здоровье, предупредил врач общей практики, врач-кардиолог, заслуженный врач города Москвы и телеведущий. Об этом сообщаетПо словам специалиста, основная трудность состоит в том, что в случае, когда люди при панических атаках не чувствуют страх или явную тревогу, то установить причину остальных симптомов становится слишком сложно. Уточняется, что причиной возникновения вышеописанных расстройств психики у человека являются факторы стресса на фоне генетической предрасположенности, - говорит Мясников.Если у члена вашей семьи были панические атаки или другие тревожные расстройства, у вас может быть повышенный риск их развития. Генетические факторы могут влиять на химический баланс в мозге и реакцию на стресс.Некоторые изменения в функционировании мозга и химии нейромедиаторов (например, серотонина и норадреналина) могут быть связаны с возникновением панических атак.Панические атаки могут быть связаны с травматическими событиями или стрессовыми ситуациями в жизни. Это могут быть не только травмы физического характера, но и эмоциональные или психологические травмы.Нарушения в работе химических систем организма, влияющих на регуляцию эмоций и стресса, могут привести к возникновению панических атак.Некоторые медицинские состояния, такие как болезни сердца или щитовидной железы, могут быть связаны с паническими атаками.Злоупотребление некоторыми веществами, такими как кофеин и алкоголь, может быть связано с возникновением атак.Некоторые люди, склонные к перфекционизму или боязни потери контроля, могут быть более подвержены паническим атакам.Ранее МедикФорум писал о причинах раннего климакса.

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