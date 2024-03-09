Диетолог Васильева: стевию не стоит потреблять при пониженном давлении, нутрициолог Строков рассказал почему она полезна при ожирении





«Результаты исследований показали, что регулярное употребление эссенции из стевии способствует снижению артериального давления. Поэтому ее не стоит употреблять людям со склонностью к пониженному давлению, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Негативное воздействие стевии на организм человека возможно, если превышается допустимая норма употребления (4 мг на 1 кг массы тела в сутки)», — рассказала диетолог.

Польза стевии

Люди с диабетом: стевия не влияет на уровень глюкозы в крови, поэтому она безопасна для употребления людьми с диабетом. Она может служить альтернативой сахару и другим искусственным подсластителям.

стевия не влияет на уровень глюкозы в крови, поэтому она безопасна для употребления людьми с диабетом. Она может служить альтернативой сахару и другим искусственным подсластителям. Люди, следящие за весом: стевия не содержит калорий и является низкокалорийной альтернативой сахару. Она может быть включена в рацион для поддержания низкокалорийной диеты.

стевия не содержит калорий и является низкокалорийной альтернативой сахару. Она может быть включена в рацион для поддержания низкокалорийной диеты. Люди с проблемами зубов: поскольку стевия не вызывает кариес и не влияет на зубную эмаль, она может быть хорошим выбором для тех, кто хочет уменьшить потребление сахара, но при этом сохранить здоровье зубов.

поскольку стевия не вызывает кариес и не влияет на зубную эмаль, она может быть хорошим выбором для тех, кто хочет уменьшить потребление сахара, но при этом сохранить здоровье зубов. Вегетарианцы и веганы: стевия является растительным продуктом и подходит для вегетарианцев и веганов.

"Стевия является низкокалорийным подсластителем. Она обладает сладким вкусом, но не содержит калорий, что делает ее привлекательным выбором для тех, кто стремится снизить калорийный прием и поддерживать здоровый вес. Стевиозиды, естественные соединения в стевии, не влияют на уровень глюкозы в крови. Это может быть особенно полезным для людей с диабетом или теми, кто следит за уровнем сахара в крови, поскольку они могут использовать стевию в качестве альтернативы сахару", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Стевия — это растение, экстракт которого в 200-250 раз слаще сахара из-за содержащихся в нем гликозидов. При этом калорийность стевии очень низкая, а также она не приводит к внезапному увеличению уровня глюкозы в крови. Это важно для пациентов с сахарным диабетом.Раньше существовало мнение, что употребление стевии может служить причиной бесплодия, но это не было научно доказано. Употребление стевии не вредит здоровью, если у человека нет аллергии на нее или некоторых других заболеваний.Стевия, естественный подсластитель, может быть употреблена многими людьми, и она особенно полезна для тех, кто стремится ограничить потребление сахара.Ранее МедикФорум писал о том, как избавится от ожирения печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.