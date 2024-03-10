Кардиолог Бокерия: сахар ведет к разрушению внутренних стенок сосудов

«В патологических количествах, а главное, в переработанном виде сахар провоцирует повреждение внутренней стенки сосудов, способствует гибели нервных окончаний и появлению онкологии, аутоиммунных проблем, диабета, ожирения», - поделилась кардиолог Ольга Бокерия в Telegram.

Кардиолог Бокерия посоветовала россиянам исключить из будничного рациона питания продукты, содержащие переработанный сахар – прежде всего, промышленного производства. Выпечка, пирожные, конфеты или сахар, добавляемый в чай, другие напитки. Присутствуя в повседневном питании, он ведет к разрушению внутренних стенок сосудов, а также способствует развитию других опасных патологий, отметила специалист.Врач обратила внимание на то, что высокие дозы сахара в продуктах нередко бывают скрытыми: например, их источником могут оказаться заправки для салатов и соусы вроде кетчупа, йогурты, консервы, готовые салаты и маринады. При покупке продуктов нужно обращать внимание на то, указан ли в их составе сахар.Бокерия добавила, что даже фрукты, несмотря на их полезность, следует употреблять всегда умеренно и не есть на голодный желудок. Нужно избегать обилия фруктозы в рационе, чтобы не «перегружать» поджелудочную железу и печень, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляют собой «ленивые» способы похудения , помогающие сбросить лишний вес без диет и спорта.

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