Кардиолог Бокерия: сахар ведет к разрушению внутренних стенок сосудов
Кардиолог Ольга Бокерия предупредила об опасности поедания большого количества сахара, который часто бывает скрытым.
Кардиолог Бокерия посоветовала россиянам исключить из будничного рациона питания продукты, содержащие переработанный сахар – прежде всего, промышленного производства. Выпечка, пирожные, конфеты или сахар, добавляемый в чай, другие напитки. Присутствуя в повседневном питании, он ведет к разрушению внутренних стенок сосудов, а также способствует развитию других опасных патологий, отметила специалист.
«В патологических количествах, а главное, в переработанном виде сахар провоцирует повреждение внутренней стенки сосудов, способствует гибели нервных окончаний и появлению онкологии, аутоиммунных проблем, диабета, ожирения», - поделилась кардиолог Ольга Бокерия в Telegram.
Врач обратила внимание на то, что высокие дозы сахара в продуктах нередко бывают скрытыми: например, их источником могут оказаться заправки для салатов и соусы вроде кетчупа, йогурты, консервы, готовые салаты и маринады. При покупке продуктов нужно обращать внимание на то, указан ли в их составе сахар.
Бокерия добавила, что даже фрукты, несмотря на их полезность, следует употреблять всегда умеренно и не есть на голодный желудок. Нужно избегать обилия фруктозы в рационе, чтобы не «перегружать» поджелудочную железу и печень, подчеркнула эксперт.
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Ольга Бокерия
Здоровье
врач-кардиолог, доктор медицинских наук
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