Кардиолог Бокерия: объятия дают оздоровительный эффект

«Я всегда говорю: найдите 5–10 минут времени в течение дня, чтобы прикоснуться к тем, кто вам дорог», - поделилась медик.

Кардиолог Бокерия рассказала о пользе объятий для укрепления здоровья.В своем телеграм-канале врач сообщила, что в момент объятий близких людей кожа, обладающая миллионами рецепторов, передает в мозг сигналы, которые стимулируют в нем выделение окситоцина, называемого также гормоном счастья. Благодаря действию окситоцина организм лучше переносит стресс: это позитивно сказывается на его артериальном давлении, пульсе.Кроме того, оздоровительный эффект объятий состоит еще и в том, что они понижают концентрацию гормона стресса кортизола. Бокерия отметила, что при его высоком уровне увеличивается и содержание в крови сахара, возрастают риски диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем бывают полезны и вредны шторы в спальне.

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