Гематолог Кузнецов рассказал, почему повышается СОЭ в крови, врач Андреева назвала другие признаки воспалительного процесса в анализе крови





«Наша кровь представляет собой взвесь, потому что форменные элементы — клетки крови находятся в плазме, жидкой части крови, во взвешенном состоянии, — рассказывает Олег Кузнецов. — Если поместить кровь в пробирку, заранее добавив в нее вещества, которые препятствуют ее свертыванию, то через некоторое время можно увидеть разделение крови на два слоя: верхний, который состоит из плазмы, и нижний, который в основной своей массе представлен эритроцитами».

Причины отклонений





острых воспалительных заболеваниях;

асептических воспалительных процессах;

инфаркте миокарда;

злокачественных новообразованиях;

острых и хронических лейкозах;

хронических гемобластозах;

иммунопатологических процессах;

амилоидозах;

атеросклерозе;

железодефицитной анемии;

голодании.









при истинной полицитемии (когда клеток крови слишком много);

вторичных эритроцитозах;

значительно выраженных ретикулоцитозах;

наследственных микросфероцитарных, серповидно-клеточных анемиях;

ацидозе;

криоглобулинемии.

"Помимо скорости оседания эритроцитов (СОЭ), есть ряд других показателей в крови, которые могут свидетельствовать о воспалении", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Лейкоциты (Белые кровяные тельца): повышенное количество лейкоцитов (лейкоцитоз) часто связывают с воспалением. Лейкоциты – это клетки иммунной системы, которые участвуют в борьбе с инфекциями и воспалением.

повышенное количество лейкоцитов (лейкоцитоз) часто связывают с воспалением. Лейкоциты – это клетки иммунной системы, которые участвуют в борьбе с инфекциями и воспалением. Нейтрофилы: повышенные уровни нейтрофилов (нейтрофилия) также могут указывать на воспаление. Нейтрофилы – это тип лейкоцитов, активно участвующих в воспалительных процессах.

повышенные уровни нейтрофилов (нейтрофилия) также могут указывать на воспаление. Нейтрофилы – это тип лейкоцитов, активно участвующих в воспалительных процессах. Содержание С-реактивного белка (CRP): это белок, уровень которого в крови увеличивается при воспалении.

это белок, уровень которого в крови увеличивается при воспалении. Прокальцитонин: повышенные уровни прокальцитонина также могут свидетельствовать о воспалительных процессах.

повышенные уровни прокальцитонина также могут свидетельствовать о воспалительных процессах. Иммуноглобулин E (IgE): увеличенные уровни IgE могут быть связаны с аллергическими и воспалительными реакциями.

увеличенные уровни IgE могут быть связаны с аллергическими и воспалительными реакциями. Эозинофилы: повышенные уровни эозинофилов (эозинофилия) могут указывать на аллергические и воспалительные состояния.

повышенные уровни эозинофилов (эозинофилия) могут указывать на аллергические и воспалительные состояния. Тромбоциты: иногда уровень тромбоцитов может изменяться в условиях воспаления.

"Важно отметить, что эти показатели следует оценивать в комплексе, а интерпретацию результатов доверять врачу. Любые изменения в крови могут быть результатом различных состояний, и только врач может провести диагностику и определить причину изменений", - подчеркивает Андреева.

Один из показателей в анализе крови, который чаще всего реагирует на изменения в организме, — это СОЭ.Его оценивают вместе с количеством красных и белых клеток, и отклонения его могут быть как в сторону уменьшения (замедления), так и повышения (ускорения). И последнее бывает гораздо чаще. Почему? На этот вопросПомимо физиологических изменений, зависимости от пола и возраста, существуют различные заболевания и патологические состояния, которые могут вызывать те или иные изменения значения СОЭ.Ранее МедикФорум писал о признаках сезонной депрессии.

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