Гематолог Кузнецов рассказал, почему повышается СОЭ в крови, врач Андреева назвала другие признаки воспалительного процесса в анализе крови

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Гематолог Кузнецов рассказал, почему повышается СОЭ в крови, врач Андреева назвала другие признаки воспалительного процесса в анализе крови


Каждый из нас, когда получал на руки результаты общеклинического анализа крови, пытался расшифровать загадочные цифры. Одна из них — это СОЭ. Что означает эта аббревиатура и на что указывает, объясняет врач.


Один из показателей в анализе крови, который чаще всего реагирует на изменения в организме, — это СОЭ.

Его оценивают вместе с количеством красных и белых клеток, и отклонения его могут быть как в сторону уменьшения (замедления), так и повышения (ускорения). И последнее бывает гораздо чаще. Почему? На этот вопрос «Доктору Питеру» отвечает Олег Кузнецов — врач-гематолог, терапевт клиники «АБИА».

«Наша кровь представляет собой взвесь, потому что форменные элементы — клетки крови находятся в плазме, жидкой части крови, во взвешенном состоянии, — рассказывает Олег Кузнецов. — Если поместить кровь в пробирку, заранее добавив в нее вещества, которые препятствуют ее свертыванию, то через некоторое время можно увидеть разделение крови на два слоя: верхний, который состоит из плазмы, и нижний, который в основной своей массе представлен эритроцитами».

Причины отклонений


Помимо физиологических изменений, зависимости от пола и возраста, существуют различные заболевания и патологические состояния, которые могут вызывать те или иные изменения значения СОЭ. 

Отмечается повышение СОЭ при:

  • острых воспалительных заболеваниях;
  • асептических воспалительных процессах;
  • инфаркте миокарда;
  • злокачественных новообразованиях;
  • острых и хронических лейкозах;
  • хронических гемобластозах;
  • иммунопатологических процессах;
  • амилоидозах;
  • атеросклерозе;
  • железодефицитной анемии;
  • голодании.

Понижение СОЭ встречается при:

  • при истинной полицитемии (когда клеток крови слишком много);
  • вторичных эритроцитозах;
  • значительно выраженных ретикулоцитозах;
  • наследственных микросфероцитарных, серповидно-клеточных анемиях;
  • ацидозе;
  • криоглобулинемии.

"Помимо скорости оседания эритроцитов (СОЭ), есть ряд других показателей в крови, которые могут свидетельствовать о воспалении", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Андреева рассказала на какие показатели крови стоит обратить внимание:
  • Лейкоциты (Белые кровяные тельца): повышенное количество лейкоцитов (лейкоцитоз) часто связывают с воспалением. Лейкоциты – это клетки иммунной системы, которые участвуют в борьбе с инфекциями и воспалением.
  • Нейтрофилы: повышенные уровни нейтрофилов (нейтрофилия) также могут указывать на воспаление. Нейтрофилы – это тип лейкоцитов, активно участвующих в воспалительных процессах.
  • Содержание С-реактивного белка (CRP): это белок, уровень которого в крови увеличивается при воспалении.
  • Прокальцитонин: повышенные уровни прокальцитонина также могут свидетельствовать о воспалительных процессах.
  • Иммуноглобулин E (IgE): увеличенные уровни IgE могут быть связаны с аллергическими и воспалительными реакциями.
  • Эозинофилы: повышенные уровни эозинофилов (эозинофилия) могут указывать на аллергические и воспалительные состояния.
  • Тромбоциты: иногда уровень тромбоцитов может изменяться в условиях воспаления.
"Важно отметить, что эти показатели следует оценивать в комплексе, а интерпретацию результатов доверять врачу. Любые изменения в крови могут быть результатом различных состояний, и только врач может провести диагностику и определить причину изменений", - подчеркивает Андреева.



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