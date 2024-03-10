Гематолог Кузнецов рассказал, почему повышается СОЭ в крови, врач Андреева назвала другие признаки воспалительного процесса в анализе крови
Каждый из нас, когда получал на руки результаты общеклинического анализа крови, пытался расшифровать загадочные цифры. Одна из них — это СОЭ. Что означает эта аббревиатура и на что указывает, объясняет врач.
Один из показателей в анализе крови, который чаще всего реагирует на изменения в организме, — это СОЭ.
Его оценивают вместе с количеством красных и белых клеток, и отклонения его могут быть как в сторону уменьшения (замедления), так и повышения (ускорения). И последнее бывает гораздо чаще. Почему? На этот вопрос «Доктору Питеру» отвечает Олег Кузнецов — врач-гематолог, терапевт клиники «АБИА».
«Наша кровь представляет собой взвесь, потому что форменные элементы — клетки крови находятся в плазме, жидкой части крови, во взвешенном состоянии, — рассказывает Олег Кузнецов. — Если поместить кровь в пробирку, заранее добавив в нее вещества, которые препятствуют ее свертыванию, то через некоторое время можно увидеть разделение крови на два слоя: верхний, который состоит из плазмы, и нижний, который в основной своей массе представлен эритроцитами».
Причины отклонений
Помимо физиологических изменений, зависимости от пола и возраста, существуют различные заболевания и патологические состояния, которые могут вызывать те или иные изменения значения СОЭ.
Отмечается повышение СОЭ при:
- острых воспалительных заболеваниях;
- асептических воспалительных процессах;
- инфаркте миокарда;
- злокачественных новообразованиях;
- острых и хронических лейкозах;
- хронических гемобластозах;
- иммунопатологических процессах;
- амилоидозах;
- атеросклерозе;
- железодефицитной анемии;
- голодании.
Понижение СОЭ встречается при:
- при истинной полицитемии (когда клеток крови слишком много);
- вторичных эритроцитозах;
- значительно выраженных ретикулоцитозах;
- наследственных микросфероцитарных, серповидно-клеточных анемиях;
- ацидозе;
- криоглобулинемии.
"Помимо скорости оседания эритроцитов (СОЭ), есть ряд других показателей в крови, которые могут свидетельствовать о воспалении", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Андреева рассказала на какие показатели крови стоит обратить внимание:
- Лейкоциты (Белые кровяные тельца): повышенное количество лейкоцитов (лейкоцитоз) часто связывают с воспалением. Лейкоциты – это клетки иммунной системы, которые участвуют в борьбе с инфекциями и воспалением.
- Нейтрофилы: повышенные уровни нейтрофилов (нейтрофилия) также могут указывать на воспаление. Нейтрофилы – это тип лейкоцитов, активно участвующих в воспалительных процессах.
- Содержание С-реактивного белка (CRP): это белок, уровень которого в крови увеличивается при воспалении.
- Прокальцитонин: повышенные уровни прокальцитонина также могут свидетельствовать о воспалительных процессах.
- Иммуноглобулин E (IgE): увеличенные уровни IgE могут быть связаны с аллергическими и воспалительными реакциями.
- Эозинофилы: повышенные уровни эозинофилов (эозинофилия) могут указывать на аллергические и воспалительные состояния.
- Тромбоциты: иногда уровень тромбоцитов может изменяться в условиях воспаления.
"Важно отметить, что эти показатели следует оценивать в комплексе, а интерпретацию результатов доверять врачу. Любые изменения в крови могут быть результатом различных состояний, и только врач может провести диагностику и определить причину изменений", - подчеркивает Андреева.
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