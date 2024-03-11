Врач Мясников рассказал, какие болезни можно распознать по ногтям, эндокринолог Гуреева дополнила список почечной недостаточностью

«При железодефицитной анемии ноготь может иметь вогнутую форму, продольные полосы. Они, как правило, ни о чем не говорят, но могут указывать и на анемию. Что касается щитовидной железы, у каждой 4-й женщины есть аутоиммунный тиреоидит, у кого-то это может накладываться на изменение ногтей, у кого-то нет», — пояснил Александр Мясников.

«Любое изменение ногтей — это может быть проявлением какой-то болезни. Хороший кардиолог может по зоне отсутствия роста, поперечной полосе понять, был ли какой-то фатальный случай у человека — инфаркт или инсульт, еще что-то, из-за чего на время прекращался рост ногтя. Если ноготь сколот как иголочкой — это частое проявление артритов», — пояснила Ирина Гостева.

Псориаз ногтей (псориатическая дистрофия ногтей): характеризуется изменением цвета, толщины и формы ногтей, а также появлением ямочек на их поверхности.

характеризуется изменением цвета, толщины и формы ногтей, а также появлением ямочек на их поверхности. Грибковая инфекция (онихомикоз): приводит к изменению цвета (обычно желтоватого), утолщению и расслоению ногтей.

приводит к изменению цвета (обычно желтоватого), утолщению и расслоению ногтей. Почечная недостаточность: может привести к появлению белых полос (линий) на ногтях, известных как леуконихия.

может привести к появлению белых полос (линий) на ногтях, известных как леуконихия. Синдром Рейтера: может вызвать изменения в виде воспаления и отслоения ногтевой пластины.

"В случае почечной недостаточности, изменения в ногтях могут включать: леуконихия - появление белых полос, пятен или линий на ногтях. Это может быть связано с изменениями в кровотоке и питании ногтевой пластины. Коилонихия (ложбинчатые ногти) - это состояние характеризуется углубленными ложбинами или депрессиями на поверхности ногтей", - говорит Гуреева.

Состояние ногтей может служить индикатором различных заболеваний и состояний организма.Кроме того, подчеркнул доктор, важным диагностическим сигналом могут служить пальцы и ногти как барабанные палочки — это становится указанием на проблемы с легкими.какие еще состояния можно распознать по ногтям.Если у вас есть замечания относительно изменений в ногтях, важно обратиться к врачу для диагностики и определения причины. Не все изменения в ногтях обязательно связаны с заболеваниями, но некоторые из них могут служить сигналами о потенциальных проблемах в организме.Ранее МедикФорум писал о связи сахара и прыщей.

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