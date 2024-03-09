Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева: сахар вызывает воспаление, из-за которого появляются прыщи
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала три пищевых фактора, которые негативно влияют на состояние кожи. Об этом она написала в своем блоге.
На первом месте находится добавленный сахар. Особенно много его в газировке, магазинных соках, сладостях.
— Сахар – это праздник для патогенных бактерий в нашем кишечнике, которые, устроив веселье, провоцируют воспалительные процессы. А поскольку состояние кишечника напрямую влияет на кожу, прыщи становятся частыми гостями, — отметила специалист.
Она рекомендуют вообще исключить сахар из рациона.
На втором месте — молоко, которое может вызывать воспаления, ведущие к появлению прыщей. Особенно негативно оно действует на людей с непереносимостью лактозы.
Третье место по «вредности» занял глютен.
— Если у вас есть пищевая непереносимость глютена, это может вызывать не только дискомфорт в животе, но и кожные высыпания, — написала Лебедева.
Она посоветовала хотя бы на время исключить из рациона хлеб, булки, макароны и посмотреть, как изменится кожа.
Что говорят медики о вреде сахара:
Сладкое приводит к развитию инсулинорезистентности, что может стать причиной развития сахарного диабета второго типа.
Сахар является пустыми калориями, несущими мало или совсем несущими питательных веществ. Перебор сахара в рационе приводит к избыточному весу и ожирению, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также некоторых видов рака.
Сахар может оказывать влияние на настроение и энергию. После употребления большого количества сладкого мы испытываем скачки энергии и настроения, но затем последует спад, который вызывает усталость и раздражительность.
Если вы хотите снизить потребление сахара, есть несколько альтернативных вариантов.
- Используйте свежие или замороженные фрукты, чтобы придать сладость вашим блюдам и напиткам.
- Мед содержит полезные питательные вещества, такие как антиоксиданты и флавоноиды.
- Агавовый сироп, кленовый сироп и стевию можно добавлять в выпечку, напитки и другие блюда.
- Специи, таких как корица, ваниль и кардамон.
- Искусственные подсластители.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
Врач-гастроэнтеролог
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