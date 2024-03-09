Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева: сахар вызывает воспаление, из-за которого появляются прыщи

Используйте свежие или замороженные фрукты, чтобы придать сладость вашим блюдам и напиткам.

Мед содержит полезные питательные вещества, такие как антиоксиданты и флавоноиды.

Агавовый сироп, кленовый сироп и стевию можно добавлять в выпечку, напитки и другие блюда.

Специи, таких как корица, ваниль и кардамон.

Искусственные подсластители.

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